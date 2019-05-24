США решили объявить жесткий бойкот России: что известно

Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 6-8 июня.

"Посол Хантсман не посетит Петербургский международный экономический форум в этом году, – сообщила представитель посольства США в РФ Андреа Калан, передает ТАСС.

"Он много раз говорил, для него трудно было бы принимать участие в форуме в то время как американский инвестор Майкл Калви находится под стражей и ему предъявлены уголовные обвинения по вопросам, относящимся к деловому спору", – добавила Калан.

По ее словам, продолжающийся домашний арест и уголовное делопроизводство подрывают попытки создать стабильность, необходимую для привлечения инвестиций и поощрения более активного делового взаимодействия.

При этом еще в марте появилась информация, что Хантсман не поедет на Петербургский международный экономический форум, пока основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви остается под арестом.

Американский инвестор Майкл Калви находится под стражей ТАСС

​Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Гражданин США был задержан российскими силовиками по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал на два месяца Калви и еще пятерых человек, в том числе трех сотрудников инвестфонда, по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.