США решили объявить жесткий бойкот России: что известно

Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 6-8 июня.
"Посол Хантсман не посетит Петербургский международный экономический форум в этом году, – сообщила представитель посольства США в РФ Андреа Калан, передает ТАСС.
"Он много раз говорил, для него трудно было бы принимать участие в форуме в то время как американский инвестор Майкл Калви находится под стражей и ему предъявлены уголовные обвинения по вопросам, относящимся к деловому спору", – добавила Калан.
По ее словам, продолжающийся домашний арест и уголовное делопроизводство подрывают попытки создать стабильность, необходимую для привлечения инвестиций и поощрения более активного делового взаимодействия.
При этом еще в марте появилась информация, что Хантсман не поедет на Петербургский международный экономический форум, пока основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви остается под арестом.
Американский инвестор Майкл Калви находится под стражей
ТАСС
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Гражданин США был задержан российскими силовиками по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.
Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал на два месяца Калви и еще пятерых человек, в том числе трех сотрудников инвестфонда, по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.
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