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27 сентября • обновлено в 19:49
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США могут задержать военную помощь Украине: что произошло

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Соединенные Штаты могут задержать выделение Украине 30 миллионов долларов из предусмотренных на военную помощь 250 миллионов.

Ожидается, что соответствующие средства не будут включены в расходную линию к крайнему сроку 30 сентября, когда заканчивается финансовый год американского правительства, сообщает Reuters.

"В Администрации не исключают, что 30 из 250 миллионов долларов не будут предоставлены Украине в виде военной помощи в этом финансовом году", – сообщили на условиях анонимности два американских чиновника.

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При этом они не смогли сказать, была ли задержка вызвана попыткой президента Дональда Трампа временно заморозить почти 400 миллионов долларов американской помощи Украине.

В то же время, правительство США уже запросило у Конгресса больше времени для выделения оставшихся средств.

Соединенные Штаты могут задержать выделение Украине 30 миллионов долларов

Соединенные Штаты могут задержать выделение Украине 30 миллионов долларов

Офис президента Украины

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Темы
Военная помощь Украине Финансовая помощь Украине
Персона
Дональд Трамп
Место
Украина
Тег
макрофинансовая помощь
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