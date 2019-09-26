США могут задержать военную помощь Украине: что произошло

Соединенные Штаты могут задержать выделение Украине 30 миллионов долларов из предусмотренных на военную помощь 250 миллионов.

Ожидается, что соответствующие средства не будут включены в расходную линию к крайнему сроку 30 сентября, когда заканчивается финансовый год американского правительства, сообщает Reuters.

"В Администрации не исключают, что 30 из 250 миллионов долларов не будут предоставлены Украине в виде военной помощи в этом финансовом году", – сообщили на условиях анонимности два американских чиновника.

При этом они не смогли сказать, была ли задержка вызвана попыткой президента Дональда Трампа временно заморозить почти 400 миллионов долларов американской помощи Украине.

В то же время, правительство США уже запросило у Конгресса больше времени для выделения оставшихся средств.

Соединенные Штаты могут задержать выделение Украине 30 миллионов долларов Офис президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

в августе американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп временно "заморозил" $250 млн помощи Украине по линии Пентагона на этот фискальный год, чтобы убедиться в эффективности использования этих средств с точки зрения интересов США;

при этом некоторые СМИ выдвинули предположение, что таким образом Трамп хочет "надавить" на Владимира Зеленского;

19 сентября Палата представителей Конгресса все же одобрила выделение Украине $250 млн военной помощи;

24 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал "придержать" оборонительную помощь Украине незадолго до телефонного разговора с главой государства Владимиром Зеленским в июле 2019 года.

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