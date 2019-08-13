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США могут выйти из Всемирной торговой организации: Трамп сделал громкое заявление

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Американский президент Дональд Трамп не исключил выхода США из Всемирной торговой организации.

Выход из ВТО может произойти, "если это потребуется", сказал глава страны 13 августа, выступая на нефтехимическом комбинате в Пенсильвании, передают "РИА Новости".

Правила ВТО лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения, считает Трамп.

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В особенности он отметил Китай, с которым у США идет фактическая торговая война, назвав "ужасным решением" допуск КНР в организацию.

"У них все стояло на месте, а потом резко стало расти... ужасное решение", – сказал президент США.

Он добавил, что до его прихода к власти США проигрывали все споры в ВТО, но теперь Америка выигрывает большинство споров, потому что в организации "знают, что у них под ногами не очень-то твердая почва".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Sky News

Как писал OBOZREVATEL, в феврале текущего года в США заявили, что Россия нарушает правила ВТО и препятствует открытой торговле.

В отчете торгового представителя США подчеркивалось, что если Вашингтон получит конкретные доказательства нарушений, будут приняты "все соответствующие меры" для исправления ситуации.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
экономика Всемирная торговая организация (ВТО)
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тоесть и тут нас не..ли.
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