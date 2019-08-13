США могут выйти из Всемирной торговой организации: Трамп сделал громкое заявление

Американский президент Дональд Трамп не исключил выхода США из Всемирной торговой организации.

Выход из ВТО может произойти, "если это потребуется", сказал глава страны 13 августа, выступая на нефтехимическом комбинате в Пенсильвании, передают "РИА Новости".

Правила ВТО лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения, считает Трамп.

В особенности он отметил Китай, с которым у США идет фактическая торговая война, назвав "ужасным решением" допуск КНР в организацию.

"У них все стояло на месте, а потом резко стало расти... ужасное решение", – сказал президент США.

Он добавил, что до его прихода к власти США проигрывали все споры в ВТО, но теперь Америка выигрывает большинство споров, потому что в организации "знают, что у них под ногами не очень-то твердая почва".

Дональд Трамп Sky News

Как писал OBOZREVATEL, в феврале текущего года в США заявили, что Россия нарушает правила ВТО и препятствует открытой торговле.

В отчете торгового представителя США подчеркивалось, что если Вашингтон получит конкретные доказательства нарушений, будут приняты "все соответствующие меры" для исправления ситуации.

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