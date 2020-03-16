США экстренно снизили базовую ставку почти до нуля из-за коронавируса

Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку для защиты экономики от влияния пандемии коронавируса COVID-2019.

В частности, целевой диапазон ставки был снижен на один процентный пункт – до 0-0,25%. Об этом говорится в сообщении американского регулятора.

Представители ФРС отметили, что ставка сохранится на этом уровне до тех пор, пока не будет уверенности, что экономика переживет последние события и будет двигаться к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности.

Таким образом, Федеральная резервная система США уже во второй раз снижает базовую ставку с начала марта. Тогда ее уменьшили на 0,5 процентного пункта – до 1-1,25%.

Одновременно американский регулятор объявил о ряде дополнительных мер по защите экономики от последствий коронавируса:

в течение ближайших месяцев ФРС увеличит портфель государственных облигаций США на $500 млрд;

портфель ипотечных облигаций, выпускаемых полугосударственными агентствами Ginnie Mae, Fannie Mae и Freddie Mac, поднимут на $200 млрд;

портфель казначейских облигаций вырастет до более чем $3 трлн, ипотечных бумаг – до $1,6 трлн;

таким образом, активы ФРС вырастут с текущих $4,3 трлн до рекордных $5 трлн.

По словам аналитиков, снижение базовой ставки и увеличение портфеля государственных и ипотечных облигаций напоминают действия Федеральной резервной системы в разгар кризиса в 2008 году. Тогда ФРС снизила ключевую ставку почти до нуля и держала ее на этом уровне в течение семи лет.

Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку для защиты экономику от влияния пандемии коронавируса COVID-2019

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