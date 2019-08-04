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США добили Россию "адскими" санкциями: стало известно, по кому ударят

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Новые "адские" санкции США против России, введенные из-за отравления Скрипалей в Солсбери, не распространяются на госкомпании.

Об этом говорится в пояснении Минфина США, передает "РИА Новости". В ведомстве уточнили, что утвержденные рестриктивные меры касаются только министерств, агентств и "суверенного фонда".

При этом действие санкций распространяется на Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния. Помимо этого, американским банкам разрешается покупать бонды на вторичном рынке суверенного долга России.

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Санкции против России

Санкции против России

Как сообщал OBOZREVATEL, указ о введении второго пакета ограничительных мер был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа. Причиной для новых санкций американская сторона назвала то, что Москва не предоставила гарантий неповторения ситуации со Скрипалями.

  • Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

  • Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия – Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых – Александр Петров и Руслан Боширов.

  • Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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Тема
Санкции против России
Место
США
Теги
санкции Россия
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