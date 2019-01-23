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''Спишите долги!'' Коболев жестко потроллил Россию за газ

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Глава НАК "Нафтогаз-Украины" Андрей Коболев высмеял позицию России на Трехсторонних переговорах по газу. По его мнению, РФ хочет, чтобы с нее списали все долги.

Таким образом Коболев провел параллели с ситуацией в Чечне, где суд постановил списать жителям 9 млрд рублей долга перед дочкой "Газпрома" из-за того, что якобы нету шанса, что они их оплатят.

Стоит отметить, что ситуация спровоцировала волну подобных требований жителей по всей России. Граждане РФ хотят, чтобы им также списали долги и призывают к этому власти.

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"Есть предположение, что на последних переговорах российская делегация решила принять участие во всероссийском флешмобе "Спишите нам все долги, как списали Чечни", - написал глава НАК на своей странице в Facebook. Он также опубликовал соответствующий скриншот с такой ситуацией в Смоленске. Его пост собрал более множество лайков от пользователей соцсети.

''Спишите долги!'' Коболев жестко потроллил Россию за газ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Брюсселе (Бельгия) 21 января состоялась Трехсторонняя встреча по газовым вопросам между представителями России, Украины и Еврокомиссии. Ключевым вопросом стала перспектива продления транзита российского газа в Европу через Украину после 2019 года с момента окончания текущего контракта.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допустил прекращение "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

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Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Теги
ГазпромНафтогаз Украины
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