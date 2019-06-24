"Специфический маршрут!" Россия опозорилась очередным фейком о Крыме

В России запустили очередной фейк об оккупированном Крыме.
Так, ряд пропагандистских СМИ сообщили якобы об открытии автобусного маршрута между Азербайджаном и аннексированным полуостровом. Российские издания ссылались на заявление главы "Крымавтотранса" Игоря Коробчука.
"Рейсы в Баку запустили в прошлом месяце. Перевозчики будут накатывать маршрут раз в неделю. Маршрут специфический, поэтому перевозчикам нужно понять его целесообразность и объемы перевозок – тогда будет известно количество рейсов", – якобы сообщал он.
Кроме того, оккупант сообщал, что якобы ожидается запуск автобусных перевозок из Крыма в Беларусь и Санкт-Петербург.
"Направление в Минск пока не запущено. Сейчас решается вопрос получения документов в Москве", – говорилось в сообщении.
Однако пресс-службе Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана заявили, что данное заявление не соответствует действительности.
"Соглашение об открытии международных маршрутных линий между странами регулируется на основе обращений на паритетных началах. Азербайджанская сторона никогда не выступала с инициативой об открытии рейсов по регулярному маршруту в вышеуказанный пункт назначения (Симферополь), и Государственная служба автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий не давала согласия ни на одно связанное с этим обращение", – говорится в сообщении.
Скриншот
Также посольство Украины в Азербайджане опровергло данный факт, назвав его российским фейком.
"Новость об открытии автобусного сообщения из оккупированного Крыма в Баку, которую распространяют "незаангажированные" СМИ РФ, - очередная пропаганда РФ. Как бы не хотелось Кремлю выдать желаемое за действительное, а на самом деле - это просто очередной некачественный фейк", – отметили дипломаты.
В МИД Украины также подтвердили данный фейк от российских СМИ.
"Распространяемые СМИ России новости о якобы открытии автобусного сообщения с временно оккупированной территории АРК в Баку не соответствуют действительности и является очередной дезинформацией, запущенной в пропагандистских целях", – отмечено в информации.
Как сообщал OBOZREVATEL, российская известная газета выдала новый исторический фейк об Украине и России.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.