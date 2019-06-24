"Специфический маршрут!" Россия опозорилась очередным фейком о Крыме

В России запустили очередной фейк об оккупированном Крыме.

Так, ряд пропагандистских СМИ сообщили якобы об открытии автобусного маршрута между Азербайджаном и аннексированным полуостровом. Российские издания ссылались на заявление главы "Крымавтотранса" Игоря Коробчука.

"Рейсы в Баку запустили в прошлом месяце. Перевозчики будут накатывать маршрут раз в неделю. Маршрут специфический, поэтому перевозчикам нужно понять его целесообразность и объемы перевозок – тогда будет известно количество рейсов", – якобы сообщал он.

Кроме того, оккупант сообщал, что якобы ожидается запуск автобусных перевозок из Крыма в Беларусь и Санкт-Петербург.

"Направление в Минск пока не запущено. Сейчас решается вопрос получения документов в Москве", – говорилось в сообщении.

Однако пресс-службе Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана заявили, что данное заявление не соответствует действительности.

"Соглашение об открытии международных маршрутных линий между странами регулируется на основе обращений на паритетных началах. Азербайджанская сторона никогда не выступала с инициативой об открытии рейсов по регулярному маршруту в вышеуказанный пункт назначения (Симферополь), и Государственная служба автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий не давала согласия ни на одно связанное с этим обращение", – говорится в сообщении.

Скриншот

Также посольство Украины в Азербайджане опровергло данный факт, назвав его российским фейком.

"Новость об открытии автобусного сообщения из оккупированного Крыма в Баку, которую распространяют "незаангажированные" СМИ РФ, - очередная пропаганда РФ. Как бы не хотелось Кремлю выдать желаемое за действительное, а на самом деле - это просто очередной некачественный фейк", – отметили дипломаты.

В МИД Украины также подтвердили данный фейк от российских СМИ.

"Распространяемые СМИ России новости о якобы открытии автобусного сообщения с временно оккупированной территории АРК в Баку не соответствуют действительности и является очередной дезинформацией, запущенной в пропагандистских целях", – отмечено в информации.

Новости Скабеева выпустила новый фейк об украинском языке

Как сообщал OBOZREVATEL, российская известная газета выдала новый исторический фейк об Украине и России.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!