Спасут Путина от санкций? В Европе приготовили новый нож в спину Украины

В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с Россией.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на автора инициативы, депутата Национального совета (однопалатный парламент страны) Петера Марчека. Он заявил, что документ якобы должен быть представлен до конца лета.

В то же время председатель словацкого парламента Андрей Данко сказал журналистам, что также надеется на скорейшую отмену антироссийских ограничений.

Санкции против России "Интерфакс"

"Никто не говорит, что мы должны отказаться от сотрудничества с США, Великобританией или другими западными странами. Но недопустимо, чтобы мы находились, по сути, в состоянии конфронтации с государством, с которым имеем плотные исторические, культурные, экономические, да и чисто человеческие связи", – утверждает Мрчек.

Депутат добавил, что после отказа от политики ограничений должно последовать "установление конструктивного диалога между Москвой и Братиславой по всем направлениям".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ просочилась информация о том, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G-20 в японской Осаке якобы просили российского коллегу Владимира Путина способствовать реальным сдвигам по Минским договоренностям, а они в свою очередь готовы поэтапно отменять санкции против России.

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