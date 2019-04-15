“Северному потоку-2” все же быть: Украину ждут колоссальные убытки

Европейский Союз окончательно утвердил новую газовую директиву. Несмотря на противодействие США и Украины, в Европе все же дали “зеленый” свет “Северному потоку-2”, который будет построен уже в 2020 году. При этом российскому “Газпрому” все же придется поделиться правами на трубу с другими компаниями.

Что это значит и как навредит Украине — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В ЕС приняли компромиссное решение по “Северному потоку-2”. Российский монополист “Газпром” сможет поставлять лишь половину газа. Вторая часть идет к другим компаниям;

Эксперты отмечают, что это никоим образом не повлияет на строительство “СП-2”. Это решение политическое и его доведут до конца;

В этой ситуации Украину ожидают убытки (по предварительным оценкам — 3 миллиарда долларов в год), к ним важно подготовиться и оценить возможности.

Что приняли в ЕС

Европейский Совет внес изменения в газовую директиву. Голосование прошло в совете ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству. Согласно процедуре принятия решений в ЕС, одобренный Европарламентом законопроект может утверждать любой из советов министров Евросоюза.

Обновленную газовую директиву поддержали 27 из 28 стран ЕС. Представитель Болгарии воздержался. Одобрение Совета — последний этап официального согласования документа. Закон вступит в силу через 20 дней после опубликования в официальном журнале Евросоюза. Странам ЕС отводится девять месяцев, чтобы внедрить новые правила в национальное законодательство.

Этим решением были распространены нормы европейского законодательства на “Северный поток-2”. Части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.

Одно из основных требований — разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку. В таком случае российскому монополисту придется запускать трубу лишь наполовину или предоставлять право пользования другим поставщикам. Оператор газопровода должен быть полностью независим от газодобывающих компаний.

Изначально же, по задумке россиян, именно “Газпром” должен быть единственным поставщиком газа для трубы. Сейчас же европейцы “подмяли” часть трубы под другие компании.

Газопровод пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность — 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

По предварительным данным, проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

“Северный поток-2” — будет достроен?

Опрошенные OBOZREVATEL эксперты в энергосфере, а также международники уверены, что труба будет построена. Этот шаг давно и уверенно лоббирует Германия, которая имеет колоссальное влияние в ЕС. Об этом неоднократно заявляла Ангела Меркель, отвечая на выпады как журналистов, так и политиков из США. Поэтому при обсуждении “СП-2” стоит обращать внимание на рамки его работы.

Нынешняя директива во многом — компромиссный вариант. Она поможет ЕС влиять на монополию “Газпрома”.

“По давлением Нидерландов, Германии и, частично, Франции, был разработан такой компромиссный вариант… Трубопровод построят, это не обсуждается. Вопрос в другом — как его будут эксплуатировать, каков объем загрузки и какие ограничения”, — пояснил директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

В целом солидарен с коллегой и эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук. По его словам, принятые изменения никак не повлияют на строительство “СП-2”. А те ограничения, которые прописаны в директиве (о половине российского газа), могут быть обжалованы в суде.

“Мы видели опыт первого "Северного потока", где газопровод OPAL пережил ряд судебных историй и все согласились, что 90% газа там будет российского, потому что другого просто нет. Перипетии, которые переживает ЕС, и ожидания уже 4 энергопакета могут в будущем вообще перечеркнуть подобные "изменения". Поэтому, по сути, для нас это ничего не меняет. А так, красивая картинка, борьба с “Северным потоком-2” продолжается”, — пояснил Корольчук.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств — Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В этой связи для нашей ГТС есть большой риск — лишиться газа.

Ранее руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев оценивал потери от строительства “Потока” в 3 миллиарда долларов или 3% от украинского ВВП. Эксперты же пока не рискуют предположить реальный ущерб.

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“Убытки зависят от многих факторов — потребление европейцами, необходимость импорта и так далее. Конечно, после строительства “СП-2” будет падать. Я думаю, что упадет до 40 миллиардов кубометров газа (сейчас это менее 60 млрд. кубов. — Ред.), но и это будет через несколько лет”, — уверен Дмитрий Марунич.

В этой ситуации Украине нужно готовиться и делать все, чтобы минимизировать последствия завершения строительства “Северного потока-2”.

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