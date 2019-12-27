"Сотрудники поджирают товары": в Киеве разгорелся скандал вокруг популярного супермаркета

В киевском супермаркете одной из крупнейших торгово-промышленных групп Украины Fozzy Group обнаружили коробку феты с отрезанным куском сыра.

"Fozzy Group, что за дичь у вас творится? Час назад купила коробку феты украинской в Городке на Почайной. Дома открыла – кусок отрезан", – пишет на Facebook Pamela Brenson.

По ее словам, на упаковке написанно 300 граммов нетто, а по факту оказалось 226 граммов.

"У вас сотрудники поджирают товары продовольственной группы? Я думала это ерунда и выдумка о надъеденных и снова запаянных пачках сладостей. Сейчас кажется, что не такая уж ерунда. Более того, попахивает она как прокисшая", – резюмировала покупательница.

В киевском супермаркете Fozzy Group обнаружили коробку феты с отрезанным куском сыра

В киевском супермаркете Fozzy Group обнаружили коробку феты с отрезанным куском сыра Facebook Pamela Brenson

В киевском супермаркете Fozzy Group обнаружили коробку феты с отрезанным куском сыра Facebook Pamela Brenson

В киевском супермаркете Fozzy Group обнаружили коробку феты с отрезанным куском сыра Facebook Pamela Brenson

Как сообщал OBOZREVATEL:

В одном из супермаркетов сети "Фуршет" в Киеве, по улице Радужной, 15, посетители заметили огромных крыс, которые бегали между полками с продуктами.

Также в городе Бровары Киевской области супермаркет сети "Сильпо" попал в громкий скандал. Магазин обвинили в том, что по его полкам бегала мышь.

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