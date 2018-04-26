Названы самые богатые народные депутаты Украины

Журналисты составили рейтинг самых богатых депутатов Верховной Рады, учитывая сумму денежных сбережений в банках, наличные, предоставленные займы и криптовалюту.

Самым богатым депутатом Верховной Рады признан Александр Урбанский от БПП.

Александр Урбанский

По информации УНИАН, он задекларировал 2,48 млрд грн.

Лишь немного ему уступил Дмитрий Голубов (фракция БПП). У него - 2,07 млрд грн.

Дмитрий Голубов

Далее идет Игорь Котвицкий ("Народный фронт") - с 770 млн грн.

Игорь Котвицкий

На четвертом месте Виталий Хомутынник ("Відродження") - 550 млн грн.

Виталий Хомутынник

И замыкает пятерку Вячеслав Богуслаев (фракция "Воля народу") - 520 млн грн.

Вячеслав Богуслаев

Как сообщал "Обозреватель", по состоянию на 31 декабря 2016 года Богуслаеву принадлежало более 825 млн грн денежных активов.