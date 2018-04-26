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Названы самые богатые народные депутаты Украины

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Журналисты составили рейтинг самых богатых депутатов Верховной Рады, учитывая сумму денежных сбережений в банках, наличные, предоставленные займы и криптовалюту.

Самым богатым депутатом Верховной Рады признан Александр Урбанский от БПП.

Александр Урбанский

По информации УНИАН, он задекларировал 2,48 млрд грн.

Лишь немного ему уступил Дмитрий Голубов (фракция БПП). У него - 2,07 млрд грн.

Дмитрий Голубов

Далее идет Игорь Котвицкий ("Народный фронт") - с 770 млн грн.

Игорь Котвицкий

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На четвертом месте Виталий Хомутынник ("Відродження") - 550 млн грн.

Виталий Хомутынник

И замыкает пятерку Вячеслав Богуслаев (фракция "Воля народу") - 520 млн грн.

Вячеслав Богуслаев

Как сообщал "Обозреватель", по состоянию на 31 декабря 2016 года Богуслаеву принадлежало более 825 млн грн денежных активов.

Персоны
Игорь КотвицкийДмитрий Голубов
Место
УкраинаКиев
Объект
депутат
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