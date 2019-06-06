Экс-соратник Януковича хочет отсудить у Украины $300 тысяч: в чем дело

Экс-заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов намерен отсудить $300 тыс. компенсации у Генпрокуратуры, Министерства иностранных дел и посольства Украины в Канаде.

Как написал он в своем Telegram-канале, первое судебное заседание состоится в Печерском суде 18 июня. Ответчиками станут ГПУ, МИД и посол Украины в Канаде Артем Шевченко.

"После победы в украинских и европейских судах по теме незаконного применения в отношении меня международных санкций и фальсификации уголовных дел, как и обещал несколько лет назад, я обратился в суд с требованием возмещения нанесенного ущерба", — написал Портнов.

Андрей Портнов zib.com.ua

По его словам, первая сумма иска составляет $300 тыс. Часть этих средств в случае победы экс-чиновник обещает отдать на благотворительность.

Как сообщал OBOZREVATEL, Портнов беспрепятственно вернулся в Украину, поскольку основное уголовное производство по нему было закрыто.

Как стало известно позже, его охраняют полицейские с автоматами.

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