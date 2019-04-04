Основатель канала "1+1" отказался от инвестиций в Украину: причина

Сооснователь телеканала 1+1, а также совладелец сети кинотеатров Cinema City и отеля Hilton Борис Фуксман приостановил инвестиционные проекты в строительстве на территории Украины.

Такое заявление он сделал в интервью изданию Investory News. Причиной бизнесмен назвал политико-экономическую ситуацию в стране и отсутствие у украинцев покупательной способности для реализации крупных девелоперских проектов премиум-класса.

"Сейчас я остановил строительство на территории Украины и инвестирую в недвижимость в Германии. Один из самых больших моих проектов - это жилая недвижимость. Я выкупил бывшую казарму НАТО, построенную еще в годы Второй мировой войны, и перестраиваю ее в объект жилой недвижимости", - рассказал он.

Борис Фуксман Forbes

В то же время, сеть кинотеатров Cinema City продолжит расширяться за счет приобретения и обновления старых залов, а также строительства новых в торговых центрах, добавил Фуксман.

Телеканал 1+1 был основан Борисом Фуксманом и Александром Роднянским в сентябре 1995 года. В 2008 году канал продали Игорю Коломойскому за $200 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года Transparency International Ukraine создала рейтинг прозрачности инвестиционной сферы ста крупнейших городов Украины. Первое место занял Ивано-Франковск, второе - Киев, третье - Винница.

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