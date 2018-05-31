"Соединят всю Украину": в Кабмине запланировали построить 10 автобанов

Министерство инфраструктуры Украины намерено до 2030 года построить в стране 10 автобанов на условиях концессии.

"Наше видение – 10 автобанов, которые соединят всю Украину. Они должны быть построены по концессионному принципу платных дорог. Надеюсь, строительство первой дороги начнется уже в следующем году", – заявил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян, передает УНИАН.

Первым направлением станет Львов – Краковец. Дальше в планах правительства строительство дороги Киев – Белая Церковь.

При этом Омелян подчеркнул, что планируется строительство и ряда других автобанов.

"Go Highway (Гданьск – Одесса), строительство которого началось во время правительства Гройсмана. Также автобан Via Carpathia, продление Одесса – Рени до Греции. Также развитие внутренних направлений: Львов – Киев – Харьков – Донецк, Киев – Керчь, Полтава – Днепр", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.