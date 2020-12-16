Каким будет курс доллара в 2021 году для украинцев: 'слуги' приняли бюджет

В Украине в 2021 году курс доллара будет на уровне 29,1 грн/$. Такой показатель предусмотрен в государственном бюджете на следующий год.

Документ во втором чтении и в целом утвердила Верховная Рада во вторник, 15 декабря. Большинство голосов дали депутаты президентской фракции монобольшинства "Слуга народа".

В частности, для расчета бюджетных показателей законопроекта взят среднегодовой прогнозный курс валюты — 29,1 гривен за доллар, а также прогнозный курс на конец 2021 года — 28,8 гривен за доллар.

В то же время, аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

2020 год – 27,20 грн/доллар

2021 год – 28,12 грн/доллар

2022 год – 27,96 грн/доллар

2023 год – 28,10 грн/доллар

2024 год – 28,10 грн/доллар

2025 год – 28,10 грн/доллар

Напомним, что бюджет на 2020 год рассчитали с учетом курса доллара в 27 грн/$. При этом реальный курс валют в обменниках был на уровне 23,5-24 грн за доллар. Причиной стали высокие ставки облигаций внутреннего государственного займа. Таким образом многие иностранцы принялись скупать ценные бумаги и увеличили приток валюты в страну.

Это в свою очередь привело к бюджетным потерям. Поскольку доходы Украины рассчитывали с учетом курса – 27 грн за доллар.

Реагируя на ситуацию президент Владимир Зеленский заявил, курс доллара должен быть около 30 грн/$, а из-за дешевой валюты банкротятся предприятия-экспортеры.

"Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, – это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции. Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк. Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете", – сказал президент.

После этого под давлением президента подал в отставку глава Нацбанка Яков Смолий. По данным СМИ, он написал заявление после напряженного разговора с Зеленским, с которым у него был конфликт.

16 июля Верховная Рада утвердила новым главой Нацбанка Кирилла Шевченко. После нескольких месяцев новой политики регулятора курс валют установился на уровне больше 28 грн за доллар.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект о бюджете ко второму чтению утвердили на Кабмине 26 ноября. За документ проголосовали почти единогласно. Единственный, кто воздержался, – глава Минздрава Максим Степанов. Из бюджета вычеркнули повышение зарплат врачам, поэтому чиновник выступил против.

Напомним, 5 ноября Верховная Рада 275 голосами приняла законопроект о бюджете страны в первом чтении. Большинство из тех, кто поддержал законопроект – "слуги народа" (209 голосов). При этом ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Голос" документ не поддержали.

О том, чего ждать от бюджета Украины на 2021 год, читайте в материале OBOZREVATEL.