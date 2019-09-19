"Слуга народа" взялась за систему закупок ProZorro: что изменят нардепы

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" в четверг, 19 сентября, поддержали законопроект "О публичных закупках", предусматривающий усовершенствование системы ProZorro.

В частности, за документ №1076 во втором чтении и в целом проголосовали 292 народных депутата, свидетельствует официальный сайт Верховной Рады (чтобы посмотреть результаты голосования, доскрольте до конца страницы).

Проект закона содержит ряд нововведений – повышение эффективности закупок, введение ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, усовершенствование механизма обжалования, гармонизация с международными стандартами.

"Новая редакция закона снижает порог для обязательного проведения закупок через Prozorro с 200 до 50 тысяч гривен. Это значит, что более четверти миллиона процедур в год теперь будут происходить в системе и иметь этап аукциона. Благодаря этому дополнительная экономия может составлять до 9 млрд гривен в год", – отметили представители ProZorro, передает ЭП.

Победитель тендера будет иметь 24 часа на исправление незначительных ошибок в тендерном предложении. Ожидается, что это позволит предпринимателям не потерять тендер, а госзаказчикам – сохранить наиболее выгодное предложение.

Среди других изменений – возвращение платы в случае удовлетворения жалобы поставщика, оплата жалобы через систему, механизмы антитроллинга.

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект "О публичных закупках"

В частности, для противодействия троллинга и блокирования тендера к рассмотрению будут приниматься только проплаченные жалобы, а отозвать их будет невозможно.

Компании также будут иметь возможность обжаловать отмену процедуры и отклонения всех предложений. Отменять процедуру при обжаловании запрещено.

Кроме того, в новой редакции №1076 усилена ответственность за нарушение законодательства для недобросовестных заказчиков.

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект "О публичных закупках"

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты от фракции "Слуга народа" в четверг, 12 сентября, поддержали законопроект №1069-2, который предусматривает ликвидацию Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг.

В частности, за инициированный депутатами Данилом Гетманцевым и Александром Дубинским (фракция "Слуга народа") документ в целом проголосовали 296 парламентариев.

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