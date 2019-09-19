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19 сентября • обновлено в 15:45
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"Слуга народа" взялась за систему закупок ProZorro: что изменят нардепы

1.1т Читать материал на украинском

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" в четверг, 19 сентября, поддержали законопроект "О публичных закупках", предусматривающий усовершенствование системы ProZorro.

В частности, за документ №1076 во втором чтении и в целом проголосовали 292 народных депутата, свидетельствует официальный сайт Верховной Рады (чтобы посмотреть результаты голосования, доскрольте до конца страницы).

Проект закона содержит ряд нововведений – повышение эффективности закупок, введение ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, усовершенствование механизма обжалования, гармонизация с международными стандартами.

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"Новая редакция закона снижает порог для обязательного проведения закупок через Prozorro с 200 до 50 тысяч гривен. Это значит, что более четверти миллиона процедур в год теперь будут происходить в системе и иметь этап аукциона. Благодаря этому дополнительная экономия может составлять до 9 млрд гривен в год", – отметили представители ProZorro, передает ЭП.

Победитель тендера будет иметь 24 часа на исправление незначительных ошибок в тендерном предложении. Ожидается, что это позволит предпринимателям не потерять тендер, а госзаказчикам – сохранить наиболее выгодное предложение.

Среди других изменений – возвращение платы в случае удовлетворения жалобы поставщика, оплата жалобы через систему, механизмы антитроллинга.

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект "О публичных закупках"

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект "О публичных закупках"

В частности, для противодействия троллинга и блокирования тендера к рассмотрению будут приниматься только проплаченные жалобы, а отозвать их будет невозможно.

Компании также будут иметь возможность обжаловать отмену процедуры и отклонения всех предложений. Отменять процедуру при обжаловании запрещено.

Кроме того, в новой редакции №1076 усилена ответственность за нарушение законодательства для недобросовестных заказчиков.

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект "О публичных закупках"

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект "О публичных закупках"

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты от фракции "Слуга народа" в четверг, 12 сентября, поддержали законопроект №1069-2, который предусматривает ликвидацию Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг.

В частности, за инициированный депутатами Данилом Гетманцевым и Александром Дубинским (фракция "Слуга народа") документ в целом проголосовали 296 парламентариев.

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Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины ProZorro
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