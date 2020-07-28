'Слуга народа' не получила из бюджета ни копейки – НАПК

Национальное агентство по противодействию коррупции перечислило украинским политическим партиям 35,73 млн гривен на финансирование их деятельности.

Деньги из бюджета в III квартале 2020 года получили четыре парламентских партии, говорится в сообщении на сайте НАПК.

"Европейская солидарность" – 6,6 млн грн;

"Голос" – 4,75 млн грн;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,63 млн грн;

"Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 6,67 млн грн.

Кроме этого, "Голоса" и "Европейской солидарности" дали еще по 3,54 млн грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

Деньги "Слуги" в фонд COVID-19 не попали

В НАПК напомнили, что отменили финансирования "Слуги народа" на III и IV кварталы 2020 в связи с обращением партии. После этого НАПК направило письмо в Министерство финансов с предложением направить средства в сумме 70,3 млн грн в фонд борьбы с COVID-19.

"По состоянию на сегодня в бюджет не было внесено изменений, необходимых для перенаправления этих средств. Эти средства остаются в распоряжении НАПК до внесения соответствующих изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", – добавили в НАПК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2019 Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №1029, которым отменяется государственное финансирование политических партий, преодолевших 2% барьер, и уменьшается вдвое для тех, которые преодолели 5% барьер.

В начале июля стало известно, что Окружной административный суд Киева отказал Партии Шария в выделении ей 3,223 млн гривен государственного финансирования.