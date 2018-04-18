Слава Рабинович сказал, как Украине порвать с экономикой РФ

Украина сможет полностью освободиться от экономической зависимости от России при условии осуществления необходимых реформ и существенных успехов в борьбе с коррупцией.

Проевропейский вектор Украины верен, "но движение туда, к сожалению, очень хаотичное и беспорядочное", - сказал "Обозревателю" российский финансист и блогер Слава Рабинович.

Отвечая на вопрос, при каком условии Украина сможет полностью разорвать финансовую зависимость от РФ, он заверил: "Как только осуществит необходимые экономические реформы и будет иметь большой скачок в борьбе с коррупцией".

В этом контексте блогер заметил: "В 2014 году Революция Достоинства снесла незаконный, узурпировавший власть режим Януковича, когда были проведены свободные, честные, демократические, справедливые выборы – как в Раду, так и выборы президента. Тогда Порошенко и украинский парламент получили исторически уникальный мандат от украинского народа на серьезные изменения во всех аспектах, в том числе в экономике, в финансах, в политике и в борьбе с коррупцией. Ожидания были очень высокими. Но через 4 года приходится констатировать, что эта возможность была использована, мягко говоря, не в полную силу".

Рабинович убежден: "Когда все это будет использоваться в полную силу, тогда Украина будет отвязана от российского рубля и от российской экономики".

В то же время он признал "неоспоримые факты": "очень высокий долларовый рост украинского ВВП в 2017 году и фактическое снятие Украины с российской газовой иглы".

"Думаю, последовательный путь Украины на интеграцию в ЕС все равно приведет ее к отделению от экономической и финансовой зависимости от России. Вектор направления правильный, но движение туда, к сожалению, очень хаотичное и беспорядочное", - резюмировал финансист.

Как писал "Обозреватель", ранее Слава Рабинович пояснил, почему президента России Владимира Путина нельзя допускать не только к "ядерной кнопке", но и к огнестрельному оружию и кухонным ножам.