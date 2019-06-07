Скандальная компания из США хочет завладеть самым газоносным участком в Черном море: детали расследование

Американская компания с сомнительной репутацией может получить право разрабатывать и добывать углеводороды на одном из крупнейших газоносных участков в Черном море "Дельфин".

Об этом идет речь в расследовании журналистов программы "Схемы", передает "Радио Свобода". Компания с американскими корнями Frontera Resources инициировала конкурс на право распределения нефти и газа на рекордной по площади участке (9,4 тысячи квадратных километров). И, похоже, сама может претендовать на 300 млн тонн сырья на шельфе Черного моря. В ответ на обращение американской компании Кабмин объявил этот конкурс в апреле этого года.

Условия для инвестора - полтора миллиарда гривен инвестиций на разведку, по меньшей мере пять скважин за первые пять лет, а государственная доля прибыльной продукции должна составлять не менее 11%. Потенциальным инвесторам было отведено 60 дней на подачу заявок. Предложения в Министерстве энергетики обещают раскрыть уже 12 июня.

"Пока неизвестно, сколько поступило заявок и насколько большой интерес к месторождению. Но один претендент занял проактивную позицию. Это компания, которая сама же и инициировала проведение конкурса - Frontera Resources", - говорится в расследовании.

Сообщается, что Frontera Resources имеет сомнительные проекты в Молдове и Грузии, а ее финансовый отчет за часть 2017 и 2018 свидетельствует о том, что компания является убыточной.

Инвестиционный банкир Эрик Найман называет убыточность компании хронической: "Им не удается зарабатывать деньги. Причем они так "проедают" капитал, которого не так уж и много. У них дефицит собственного капитала. Минус 37 миллионов долларов собственного капитала и убытки ежегодные генерируются в районе по несколько миллионов долларов в год".

Frontera в конце 2016 выиграла подобный украинскому конкурс на огромный участок в Молдове, однако есть подозрения, что он был фиктивным. За два с половиной года компания не начала никаких работ.

"Все стоит на месте. Компания не предоставила никакой информации о количестве нефти или газа, которую они думают, что могут найти или нашли в Молдове. Они обещали, что будут инвестировать по крайней мере 500 миллионов долларов во все работы, откроют сотни новых рабочих мест и поставят на рынок не менее 100 миллионов баррелей нефти", - рассказала журналистка.

В Грузии Frontera подписала соглашение о распределении ресурсов еще в 1997 году. За это время компания пробурила несколько скважин и начала поставлять газ, которого хватает только для внутреннего рынка. Хотя компания обещала, что будет и на экспорт.

Ранее на тот момент министр энергетики Каха Каладзе открыто обвинял компанию в том, что она специально завышает реальные показатели запасов нефти и газа в Грузии. Это было сделано для того, чтобы искусственно повысить инвестиционную привлекательность компании, говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине Кабинет министров принял новый тариф на газ, фактически отменив свое прошлое решение. Теперь "Нафтогаз" должен сравнивать цены в разных сегментах рынка и устанавливать минимальную цену.

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