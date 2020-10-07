Скандал с аудитом 'Нафтогаза': Витренко указал на парадокс ситуации

Аудит "Нафтогаза", данные которого вытекли в СМИ, должен быть немедленно опубликован.

Об этом написал на своей странице в Facebook бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Он обратил внимание, что после публикации резонансного расследования, которое показало, что НАК не уплатил крупную сумму в бюджет, в Госаудитслужбе опровергли наличие нарушений. При этом, ранее руководитель государственной аудиторской службы выступил на телевидении и сказал, что проверка закончена и выявлено нарушений на 180 млрд грн.

"Нафтогаз манипулятивно (об этом ниже) комментирует отдельные выявленные нарушения, но молчит о других нарушениях, о которых уже написали журналисты. Далее появляется сообщение на странице Государственной аудиторской службы, вроде журналисты высказывали свое субъективное мнение и информация о результатах проверки не соответствует действительности... А как же тогда выступление самого руководителя государственной аудиторской службы на телевидении, где он сам говорит, что проверка закончена и выявлено нарушений на 180 млрд? Как говорят в таких случаях, если вас взяли в заложники, моргните :) И "телефонное право", как нам говорят, в Украине закончилось..." – написал Витренко.

Он заявил, что все опубликованные в СМИ факты нарушений "Нафтогаза" должен прокомментировать, поскольку проверка проводилась за период, когда он еще работал в НАК.

"Почему вообще это комментирую? Потому что хочу заранее сказать, что у меня есть свой взгляд, отличный от позиции "Нафтогаза", чтобы потом меня не обвиняли в том, что я молчал, и поэтому это воспринималось как некое "молчаливое согласие". Особенно учитывая, что это проверка была в период, когда я был в "Нафтогазе". И что как человек, имевший сертификацию специалиста по международным стандартам учета (АССА, FCCA) и другие релевантные сертификации я не должен молчать. Я не хотел и не хочу частью лжи и манипуляций. Есть проблемы – давайте их открыто обсуждать, а не скрывать", – пояснил он.

Продажа газа по заниженным ценам и безосновательная выплата премий правлению

"Продажа газа по заниженным ценам". Здесь не хватает деталей, но я когда-то сам говорил о таком примере, когда "Нафтогаз" продавал компании ЕРУ газ по цене, ниже рыночной. ЕРУ затем перепродавала этот газ "Укртрансгазу", то есть тому же "Нафтогазу", по цене уже выше рыночной. Один из владельцев ЕРУ тогда сначала получил доступ до конфиденциальной информации "Нафтогаза", затем стал де-факто руководителем этого направления в "Нафтогазе", а затем и де-юре руководителем.

Даже аудиторы с КПМГ в своем отчете так и написали, что газ продавался по цене ниже рыночной. Кстати, им в компании сказали (а они поверили и решили не напрягаться по проверкам? Они даже не привлекли специалистов по украинскому праву), и аудиторы тогда написали, что нарушений не выявлено. То есть газ продавался по цене ниже рыночной, но нарушений не выявлено. А вот теперь государственные аудиторы возможно все же сами проверили соответствие законодательству и решили, что нарушения были", – написал Витренко.

Безосновательная выплата премий правлению

Витренко заявил, что никогда не был был членом правления и поэтому его премий это не касается.

"При этом напомню, что и я, и члены моей команды неоднократно писали о том, что в "Нафтогазе" нет нормальной системы управления результатами (performance management). Но это "всех", видимо, устраивает. Скажу больше, я имею основания считать, что в случае с моей премией за победу в Стокгольмском арбитраже не было бы такого негативного резонанса, если бы в "Нафтогазе" была заблаговременно создана прозрачная и справедливая система вознаграждения всех руководителей в соответствии с их личным взносом", – добавил он.

Невыполнение концепции развития газодобывающей отрасли

Витренко заявил, что в наблюдательном совете и правлении компании "нет ни одного профильного специалиста по добыче газа (с нефтегазовым образованием и производственным опытом)".

"При этом сначала в 2019 году "Нафтогаз" вообще скрывал, что суточная добыча начала сокращаться, а затем его топ-менеджер начал публичную кампанию в стиле басни Эзопа о лисе и "зеленом" винограде. Но вопрос даже в другом. Государство же не может опираться только на оправдание руководителя "Нафтогаза", почему стратегически важная программа увеличения добычи была провалена", – добавил бывший исполнительный директор.

Напомним, 6 октября СМИ сообщили, что аудит НАК "Нафтогаз Украины" обнаружил, что из-за финансовых нарушениях в компании бюджет недополучил 75 млрд грн.

В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения.

"В ответ компания предоставила свои возражения к акту ГАСУ, получила заключение службы на возражения и ожидает требование службы, которая будет содержать окончательные результаты ревизии", – отметили в пресс-службе.