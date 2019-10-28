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28 октября • обновлено в 12:21
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Штрафы не преграда: как украинцев заставляют переплачивать за газ

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У украинцев почти в каждый отопительный сезон требуют погасить просроченную задолженность. И это в течении 3-х дней после получения уведомления, иначе будут санкции

При этом одна из основных проблем таких платежекоблгазы могут начислить их даже тем, кто исправно платит за коммунальные тарифы. В первой части анализа темы с полузаконными платежами уже писали, что все можно решить в судах.

Во второй части OBOZREVATEL объяснил, что делать украинцам, если к ним пришли несуществующие долги.

Штрафы за незаконный пересчет не остановили монополистов

За неприведение объемов газа к стандартным условиям для операторов газораспределительных сетей (ГРС) были введены так называемые производственно-технологические расходы (ПТО), которые должны компенсировать нехватку газа, возникающую у операторов распределения. Стоимость этих ПТО заложена в тарифах операторов ГРС, но они утверждают, что выделенных средств мало — они покрывают фактические потери газа.

"Потери газа не внесены в себестоимость тарифа на распределение и суды это подтверждают: НКРЭКУ не выиграла ни одного суда по искам операторов. Напротив, суды принимают решения, что НКРЭКУ незаконно запретила делать перерасчеты", — сообщил автору председатель правления АО "Харьковгаз" Дмитрий Новицкий.

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В то же время защитники прав бытовых потребителей надеются на справедливость регулятора. "Согласно методике, удельные потери газа определяются операторами распределения расчетным путем самостоятельно и включаются в себестоимость транспортировки газа при утверждении тарифов НКРЭКУ. А сделанные облгаз-сбытами доначисления приводят к повторной оплате потребителем предоставляемых объемов природного газа и могут повлечь получение неправомерной выгоды облгаз-сбытами" — убеждает адвокат Юлия Жигалюк.

В действительности же все не так. По данным "Винницагаз", крупнейшая составляющая в тарифе на распределение газа оператора ГРС — это производственно-технологические расходы.

"В 2013 году регулятор нам закладывал в тариф стоимость технологического газа по цене 3740 грн за тысячу кубометров, а по факту мы спокойно покупали этот газ на рынке по 3600 грн. Но в 2018 году нам в тарифе выделили по 6 тыс грн за тысячу кубов, а нам на рынке он стоил 12 тыс грн за тысячу кубометров. в результате это привело к убыткам за 2018 год на сумму до 300 млн грн", — сообщил финансовый директор "Винницагаз" Сергей Кибитлевський.

Но рядовой потребитель не должен вникать в существующие перекосы в отношениях облгаз-сбытов с регулятором. Получив "письма счастья" о перерасчете, потребители засыпали жалобами НКРЭКУ. В результате после проведенных проверок регулятор оштрафовал большинство облгаз-сбытов — каждый на 850 тыс грн.

"В связи с многочисленными обращениями бытовых потребителей природного газа сообщаем, что 23.11.2018 НКРЭКУ было принято 42 постановления (№ 1487-1528), которые запрещают операторам ГРС приводить объемы использованного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям при осуществлении коммерческих расчетов", — сообщение такого содержания размещено на сайте НКРЭКУ.

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Операторов обязали устранить сделаные нарушения, некоторые из них это сделали, но большинство проигнорировало распоряжение регулятора. Зато облгаз-сбыты инициировали ряд судебных дел против вышеупомянутого решения НКРЭКУ — и большинство из них выиграли.

Облгаз-сбыты против НКРЭКУ

К примеру, "Волыньгаз", считая противоправным постановление от 23 ноября 2018 года № 1488, выиграла дело в Окружном административном суде Киева от 15 мая 2019 года. Конечно, регулятор подал апелляцию, но в июле оператор "Волыньгаз" выиграл и это дело в Шестом апелляционном административном суде Киева. По данным експерта Марии Яковлевой, за победу в суде оператор должен поблагодарить Государственную регуляторную службу, которая была приобщена к судебному иску в качестве третьего лица – об этом свидетельствует решение суда:

Какими будут следующие действия государственного регулятора, пока не ясно — редакция надеется услышать ответ на этот вопрос, адресованный НКРЭКУ. Однако уже совершенно очевидно, что коллизии в газовом законодательстве позволяют различным судам принимать решения, противоположные по сути — как в пользу потребителей, так и в пользу операторов распределения газа.

Смотрите видео по теме:

О широком размахе одержанной операторами победы свидетельствует приведенный ниже перечень номеров дел, по которым суды приняли решение о незаконности отмены НКРЭКУ прав операторов системы распределения приводить объемы использованного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям.

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Доплачивать или игнорировать?

Что же делать бытовым потребителям, которым продолжают поступать письма от облгазов с требованием доплатить большие суммы? Эксперты советуют: платить не нужно, а лучше отправлять жалобы в НКРЭКУ и обращаться с исками в суды. Кстати, потребитель, которому пришла платежка с доначисленными суммами, будет приятно удивлен, если позвонит в колл-центр облгаз-сбыта — там ему посоветуют не доплачивать!

Такие прецеденты зафиксированы после звонков в колл-центр ООО "Киевоблгаз Сбыт" по тел. 044 394-91-04. "Работница Оксана, которую можно идентифицировать по номеру 1135, сообщила, что за период с октября 2018-го по сентябрь 2019 года ООО "Киевоблгаз Сбыт" потребителю (фамилию редакция не разглашает) безосновательно доначислено за природный газ 5551,03 грн", — сообщила Жигалюк .

Получается, что и сами операторы ГРС не верят в справедливость выигранных ими судов?

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Автор
Наталка Прудка Наталка Прудка
Тема
Цена на газ
Место
Украина
Тег
газ
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