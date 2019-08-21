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Штрафы за "евробляхи" отсрочат: у Зеленского пошли на уступки

1.2т Читать материал на украинском

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что штрафы для владельцев "евроблях" отсрочат еще на три месяца.

Об этом он сказал журналистам по итогам совещания в Мининфраструктуры, на котором обсуждался этот вопрос, передает "Левый берег". Он напомнил, что президент Владимир Зеленский вносил в Верховную Раду VIII созыва соответствующий законопроект, но депутаты его не приняли. Этот законопроект будет принят Радой IX созыва, пообещал замглавы ОПУ.

"Сейчас этот закон является приоритетным, и в первый же день работы парламента он будет принят и штрафные санкции будут отсрочены. В течение срока, на который будет отсрочка, - три месяца, – мы наработаем новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей. Потому что существующее сегодня законодательство является несовершенным и во многих случаях его мы просто не можем его реализовать", – сказал он.

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Формально штрафы за "евробляхи" вступают в силу 22 августа, но Рябошапка признал, что у полиции нет доступа к таможенным базам, поэтому они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. То есть останавливать "евробляхи" полиция право имеет, а штрафовать де-факто не может.

"Есть технические проблемы с обменом информацией между Национальной полицией и таможенной службой, соответственно нет механизма, который позволял бы реализовать в полной мере применение штрафов", – сказал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский инициировал законопроект, который отсрочит введение штрафов для водителей на "еврономерах" до конца 2019 года.

При этом в Министерстве внутренних дел не считают целесообразным продлевать мораторий на штрафы для авто на еврономерах.

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Тема
Авто на еврономерах
Персона
Руслан Рябошапка
Место
Украина
Теги
Еврономера Верховная Рада Украины
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bruno jordano
bruno jordano
Вакханалія бeззаконня продовжується
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