Штрафы за "евробляхи" отсрочат: у Зеленского пошли на уступки

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что штрафы для владельцев "евроблях" отсрочат еще на три месяца.

Об этом он сказал журналистам по итогам совещания в Мининфраструктуры, на котором обсуждался этот вопрос, передает "Левый берег". Он напомнил, что президент Владимир Зеленский вносил в Верховную Раду VIII созыва соответствующий законопроект, но депутаты его не приняли. Этот законопроект будет принят Радой IX созыва, пообещал замглавы ОПУ.

"Сейчас этот закон является приоритетным, и в первый же день работы парламента он будет принят и штрафные санкции будут отсрочены. В течение срока, на который будет отсрочка, - три месяца, – мы наработаем новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей. Потому что существующее сегодня законодательство является несовершенным и во многих случаях его мы просто не можем его реализовать", – сказал он.

Формально штрафы за "евробляхи" вступают в силу 22 августа, но Рябошапка признал, что у полиции нет доступа к таможенным базам, поэтому они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. То есть останавливать "евробляхи" полиция право имеет, а штрафовать де-факто не может.

"Есть технические проблемы с обменом информацией между Национальной полицией и таможенной службой, соответственно нет механизма, который позволял бы реализовать в полной мере применение штрафов", – сказал он.

"Еврономерам" продлят льготы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский инициировал законопроект, который отсрочит введение штрафов для водителей на "еврономерах" до конца 2019 года.

При этом в Министерстве внутренних дел не считают целесообразным продлевать мораторий на штрафы для авто на еврономерах.

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