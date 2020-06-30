Шмыгаль сказал, пойдет ли в отставку по просьбе Зеленского

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что готов уйти в отставку в любой момент, когда народ Украины, Верховная Рада или президент Владимир Зеленский выразят такое мнение.

Об этом он заявил в интервью ВВС-Украина. Он заверил, что никаких обещаний относительно его срока на посту Зеленский или кто-то другой ему не давал.

"Никаких обещаний по срокам на должностях никто никому не дает, не давал и не может давать. Ключевой вопрос – это ответственность перед Украиной и украинцами, и это ключевой параметр, который должен удерживаться. Поэтому не может быть гарантии на должности, это не частный бизнес", – сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что положительной стороной его пребывания в должности является завершение реформы децентрализации.

"Но я скажу вам положительные стороны, мы практически завершили реформу децентрализации, переходим к финишной прямой – это выборы местных советов. Местные выборы состоятся осенью. Нет угрозы, что выборы будем переносить или они будут отменены. Они будут, если трезво и объективно позволит эпидемиологическая ситуация. Трудно спрогнозировать, как на осень будет развиваться эпидемия коронавируса. Но других оговорок не существует", – подчеркнул глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня, после того как парламент провалил голосование за новую программу правительства, Шмыгаль заявлял, что причин для его отставки нет.