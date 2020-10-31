Шмыгаль лично убил пенсионную систему, – Кирш

Своим заявлением о том, что через 15 лет придется либо прекратить выплату пенсий, либо повысить ЕСВ в два раза, премьер-министр Денис Шмыгаль фактически разрушил существующую пенсионную систему.

Об этом в своем блоге на OBOZREVATEL пишет экономист Александр Кирш. По его словам, последствия такого заявления для экономики страны могут быть очень плачевными.

"Услышав это, бизнес свернет все свои долгосрочные программы, если такие еще остались, а потенциальные инвесторы станут бояться еще больше, чем сейчас, дикую страну, которая на государственном уровне профукала (=украла) всё, что ей доверили будущие (да и сегодняшние!) пенсионеры, вынужденные в свое время довериться хищному государству, которое их ограбило, о чем оно и сообщило, как ни в чем не бывало, устами главы правительства", – написал эксперт.

По его мнению, такие заявления совсем не стимулируют тех, кто работает легально, продолжать так делать.

"Особенно тех, кто моложе 45??? Которые, несмотря на 22%-ный ЕСВ, начисляемый на их зарплату, хотя эти деньги могли бы идти им непосредственно, а не на их будущую пенсию, теперь, как выяснилось, пенсию эту и не увидят???!!! Кстати, именно на них, не желающих доверять государству-грабителю, и еще и сваливают вину!" – утверждает Кирш.

По его словам, исходом такого заявления Шмыгаля может стать тотальный переход/перевод в тень и масштабный инвестиционный отток.

"Сказав "или рост ЕСВ, или прекращение пенсий", Украина лишилась доверия — уже без всяких "или" — и будущих пенсионеров, и бизнеса! Ведь заявлено это было не журналистом дядей Васей, а главой правительства!!!" – написал экономист.

По его словам, такие заявления главы правительства расшатывают систему в чьих-то определенных интересах.

"О том, как грамотно и поэтапно "соскочить" с действующей "солидарной" пенсионной системы (работающей еще "по Бисмарку") на накопительную, я писал неоднократно. Но государству оказалось проще объявить себя банкротом. "Э, оставшиеся те, кто верит, прекратите верить — ничего не получите!" — это было кому-то нужно???" – эмоционально заключил Кирш.

Напомним, в начале октября Шмыгаль, выступая перед студентами Львовской политехники, заявил, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.

OBOZREVATEL писал о том, почему украинские пенсии оказались под угрозой и как можно решить проблему.