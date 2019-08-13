"В ближайшие недели": что готовит "Слуга народа" для ФЛП

В команде “Слуги народа” планируют разобраться со схемами в системе упрощенного налогообложения ФЛП.

Для решения этого вопроса новая Верховная Рада уже в ближайшие недели продумает изменения в Налоговый кодекс.

В чем суть изменений и кто может быть “под ударом” — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В партии "Слуга народа" обещают заняться теми компаниями, которые через систему ФЛП минимизируют налоги;

Эта история на нова в Украине. Многие организации предпочитают оформлять своих сотрудников как физических лиц. При таком формате они платят за них всего 5% налога, а не 40%;

Всем известно, что такой формой трудоустройства пользуются и IT-компании. Таким образом они пытаются оставаться конкурентными на мировом рынке;

Эксперты считают, проблема действительно есть и ее нужно решать. Но делать это нужно системно, сохраняя поддержку как IT-сферы, так и увеличивая государственные налоги.

В чем проблема

В Украине действительно актуальна схема с уходом от налогов. Многие компании вместо того, чтобы платить полноценные суммы, оформляют своих сотрудников как физических лиц-предпринимателей. При таком раскладе работодатель освобождается от уплаты 22% единого социального взноса из заработной платы.

Суммы, как мы видим, существенные. Логика простая — компанию попросту "разделяют" на несколько десятков ФЛП. Выплаты получаются меньше, а налоговая не в состоянии консолидировать отчетность и оценить реальный оборот компании.

ФЛП третьей группы на упрощенной системе налогообложения платит в бюджет всего 5% от заработанных денег плюс минимальный месячный социальный взнос (918 грн состоянием на февраль 2019 года).

О проблеме знают все — как народные депутаты, так и налоговая. К слову, вопрос с упрощенным налогообложением поднимался и при прошлой власти.

В феврале 2019 года Кабинет министров разработал законопроект, который предлагает запретить оформления сотрудников как физических лиц-предпринимателей. Идея вызвала шквал критики среди представителей IT-сектора.

Смягчить конфликт решили в Верховной Раде. Там предложили альтернативный вариант — наращивать ставку для 5-й группы. Повышение будет постепенным, на 1% в год и вырастет до 10% дохода с 1 января 2025 г.

Но, судя по всему, в партии “Слуга народа” видят расклад немного по-другому. Свое видение озвучил кандидат в народные депутаты от СН Даниил Гетманцев, который может занять должность главы профильного налогового комитета. По его словам, как партия, так и Офис президента, планируют последовательно защищать упрощенную систему налогообложения, в том числе это касается работников IT-отрасли.

"На сегодня мы рассматриваем возможности, возможно сегодня, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления, необходимо внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров.

Чтобы это было понятно, для всех доступно, и не вызывало сомнений, что так делать нельзя. Я думаю, что в ближайшие недели до начала работы Верховной Рады мы уже представим определенное решение", — заявил Гетманцев.

Как решить проблему и какие угрозы

В ситуации с уничтожением схемы с ФЛП есть как очевидные позитивные моменты, так и потенциальные риски. Они прежде всего касаются сферы IT. Дело в том, что многие компании регистрируют своих сотрудников как ФЛП, платят 5% и остаются конкурентными на мировом рынке услуг.

По мнению IT-шников, если эту опцию убрать, заставить их платить налоги, как и остальных, есть риски потерять конкурентоспособность. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что сектор информационных технологий — это более 3% отечественного ВВП.

Верховная Рада

Совокупный доход отрасли в 2017 году составил 3,6 млрд долларов, уступая только объемам аграрной промышленности и металлургии. На сегодня в этой отрасли задействованы более 120 тыс. специалистов.

По мнению экономиста Василия Невмержицкого, система упрощенного налогообложения в Украине требует системного подхода. И решить проблему с минимизацией налогов можно, но не в один миг.

"Как мне кажется, проблемой нужно заняться в три этапа. Первый — провести амнистию капиталов. Затем пересмотреть налоги по СПД (субъектам предпринимательской деятельности). Сейчас за одного сотрудника бизнес платит 40% налогов. И третье — упрощенные правила в целом по ведению бизнеса", — пояснил OBOZREVATEL Невмержицкий.

Также экономист уверен, новому созыву Верховной Рады нужно обратить особое внимание на малый и средний бизнес. Поэтому в целом идею с ФЛП, а именно упрощенным налогообложением "хоронить" не нужно. И радикальные идеи здесь также не к месту.

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"Я бы еще обратил внимание на американскую модель налогообложения. Если компания в год зарабатывает миллион гривен, то де-факто делим эти деньги на две части. Сначала компания оплачивает все необходимые и установленные платежи — медицинское страхование работников, выплаты в пенсионный фонд.

У нее остается определенная сумма средств, и именно эти деньги мы и облагаем. При этом делаем определенную шкалу, чтобы, например, с 200 тысяч гривен была одна сумма, с большей цифры — другая", — подчеркнул Невмержицкий.

Свое видение реформы системы налогообложения имеют и в партии "Голос". По словам одного из лидеров политсилы, кандидата в народные депутаты Юлии Клименко, сегодняшняя упрощенная система налогообложения выполняет более социальную, чем экономическую роль.

"А действующая налоговая система в целом — очень сложная и дорогая для налогоплательщиков, репрессивная, зарегулирована и забюрократизирована, с неравными условиями для налогоплательщиков и разного рода льготами для "особо приближенных".

Поэтому изменение системы упрощенного налогообложения должна рассматриваться только в комплексе с реформой Государственной фискальной службы и превращением ее в сервисную организацию, реформой таможни и остановкой контрабанды и увеличением поступлений в бюджет, а также изменением кодекса законов о труде и прозрачностью использования налогов", — пояснила OBOZREVATEL Клименко.

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