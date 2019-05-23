"Газовый" удар по Украине откладывается: как Россия загнала себя в тупик

Строительство газопровода "Северный поток-2", который прокладывается из России в Германию в обход Украины и должен обеспечить российским газом страны ЕС уже с начала 2020 года, откладывается как минимум на полгода. В таком случае у Москвы остается лишь один вариант – продлить контракт на прокачку газа через территорию Украины, который истекает в этом году.

Для Киева сложившаяся ситуация является довольно выгодной, так как потери от остановки транзита российского газа через украинскую территорию оцениваются в 3 миллиарда долларов, или 3% от ВВП. Хотя некоторые экономисты считают, что сумма будет гораздо большей.

В связи с заминками при строительстве "Северного потока-2" в этом году должна быть решена судьба контракта, заключение которого теперь стало важно и для самой России. Какие перспективы для переговоров – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Запланированный на конец 2019 года запуск "Северного потока-2" откладывается как минимум на полгода.

Без украинской газотранспортной системы "Газпром" не сможет поставлять газ в Европу, тем самым нарушив договоренности, что грозит большими штрафными санкциями.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в январе 2020 года. Решения о его продлении пока нет.

Приостановка "Северного потока-2"

Строительство газопровода из России в Германию стартовало в начале 2018 года, его завершение запланировано на конец 2019 года. И эти сроки не случайны.

С января 2020 года завершается контракт на транзит газа между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", который был подписан тогдашним премьер-министром Украины Юлией Тимошенко 18 января 2009 года. В условиях торгово-экономической войны между Украиной и РФ, в Кремле дали четкий указ – до этого времени "Северный поток-2" должен быть запущен, а поставки газа через Украину прекращены.

Несмотря на усилия украинских политиков и дипломатов, доказать, что газопровод увеличит энергетическую зависимость ЕС от России и ее влияние на политические решения внутри Европы, три из четырех стран, через исключительные экономические зоны которых запланирована прокладка труб, Германия, Финляндия и Швеция, дали свое разрешение.

Отказала только Дания. Точнее, датское правительство отклонило предложения по двум маршрутам, где была запланирована прокладка газопровода от компании Nord Stream 2 AG, и предложило третий вариант. Но дело в том, что этот маршрут требует проведения длительной экологической экспертизы, которая может занять 3-6 месяцев, потому сроки запуска "Северного потока-2" откладываются как минимум на полгода.

Но некоторые эксперты в сфере энергетики предполагают, что отсрочка запуска растянется на дольше.

"Проект действительно сдвигается по срокам, но даже если бы было разрешение от Дании, я думаю, что они бы все равно не успели до конца этого года. Вместе с тем, даже если он будет достроен, нужно пройти разрешительные процедуры согласно новым поправкам к законодательству ЕС, а это может занять около года. То есть Россия еще какие-то год-полтора будет нуждаться в использовании украинской газотранспортной системы", – сказал в комментарии OBOZREVATEL глава правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик.

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Почему Украина против строительства

У Киева есть две причины противится новому газопроводу – политическая и экономическая. Дело в том, что еще со старта реализации проекта украинские дипломаты и политики доказывали своим европейским союзникам, что "Северный поток-2" приведет Европейский Союз к энергетической зависимости от Российской Федерации. Это позволит Кремлю шантажировать страны Европы и иметь там свое политическое влияние для решения выгодных РФ задач.

Строительство "Северного потока-2"

ЕС все же учел озвученные риски и утвердил новую газовую директиву, в которой одним из основных требований есть разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку. В таком случае российскому монополисту придется запускать трубу лишь наполовину или предоставлять право пользования другим поставщикам. Оператор газопровода должен быть полностью независим от газодобывающих компаний.

23 мая изменения к Газовой директиве Европейского Союза официально вступили в силу.

"Газпром" же надеялся быть единственным поставщиком газа для трубы.

Экономическая составляющая состоит в том, что от прекращения транзита российского газа по трубопроводу, проложенному через территорию Украины, потери составят около 3 млрд долларов в год или 3% нашего внутреннего валового продукта.

Какие шансы на продление контракта

Учитывая ситуацию, в которой оказалась Россия с отсрочкой старта "Северного потока-2", шансы на заключение нового контракта или же продление старого, действительно есть. Хотя в Кремле еще пытаются сохранить лицо, на переговорах настаивают в Европейском Союзе, о чем 20 мая заявил вице-президент Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам энергии Марош Шефчович.

Одна из таких встреч уже проходила в январе 2019 года, следующая должна была состояться в мае, но исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что в РФ отказались от ее проведения.

"Северный поток-2"

Итоговая трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС по вопросу заключения транзитного контракта может состояться в сентябре или октябре 2019 года.

По мнению Боровика, РФ все же выгоднее договариваться о транзите газа через территорию Украины, потому что ответственность за невыполнения контрактов с ЕС по поставкам газа ляжет именно на "Газпром".

"Это приведет к наложению штрафных санкций на "Газпром". Россия заинтересована в продлении контракта, но пока еще заинтересована в том, чтобы продлить его на своих условиях. Это могут быть временные контракты, условно, на сезон, или даже помесячные или квартальные", – говорит Боровик.

По его мнению, ситуация может затянуться до критического момента, когда сторонам придется подписать хоть какие-то соглашения.

Илюстрация

В свою очередь директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявляет, что в Украине даже не существует субъекта, который имеет право подписывать контракты с "Газпромом". Более того эксперт считает, что Киев вообще не должен заключать какие-либо документы с российской газовой компанией.

"Новый контракт должен быть подписан независимым оператором украинской газотранспортной системы, который должен быть создан через анбандлинг и сертификацию. По сути, сегодня нет в Украине субъекта, который мог бы подписывать данный контракт. Единственное, он может быть продлен с "Нафтогазом", но это будет полное нарушение всех наших международных обязательств по ЕС и Договора об ассоциации", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

Но та ситуация, которая сейчас сложилась, по мнению Омельченко, открывает Украине "окно возможностей", которым нужно обязательно воспользоваться.

"И рецепт здесь очень простой: создать независимого оператора и объявить конкурс на бронирование мощностей, минимум на 10 лет, и в первую очередь для европейских компаний", – говорит эксперт.

"То есть я считаю, что Украине вообще не нужно ни о чем договариваться с "Газпромом", потому что он только выполняет функцию оператора, а перевозчиками природного газа по нашей территории должны быть европейские компании, которые заключают контракт с "Газпромом", а потом уже с Украиной на транспортировку природного газа", – объяснил Омельченко.

Прокладка трубопровода "Северный поток-2" в Балтийском море

США могут заморозить проект?

Соединенные Штаты неоднократно выступали против строительства "Северного потока-2", и если раньше дальше заявлений дело не доходило, то сейчас стало известно о планах Сената принять закон о санкциях против газопровода.

Ограничения, в частности, якобы коснутся компаний, участвующих в прокладке глубоководных трубопроводов для российских энергетических проектов. При этом документ направлен непосредственно против "Северного потока-2". В законопроекте также говорится об отказе в визах руководителям этих компаний.

Если США введут жесткие санкции, которые коснутся компаний, занимающихся строительством трубы, это может фактически остановить запуск "Северного потока-2".

Но эксперты по энергетическим вопросам сомневаются в возможности такой перспективы.

"Есть определенные надежды, что США что-то сделают, но я думаю, они небольшие, потому что Америка не готова идти на большую конфронтацию со своими союзниками по НАТО, с одной стороны. С другой стороны, они не готовы идти на жесткий конфликт с Россией, поскольку она сейчас нужна Соединенным Штатам в противостоянии с Китаем", – считает Омельченко.

По мнению Боровика, вопрос введения санкций против "Северного потока-2" должно быть политическим решением американского президента Дональда Трампа. Но он к нему пока не готов.

"Трамп много говорит слов по "Северному потоку-2", но конкретных санкций, которые могли бы быстро заблокировать строительство, не вводит, хотя его к этому призывают представители Конгресса США. Этим Трамп подыгрывает Путину. Видно, что еще идут какие-то кулуарные договоренности, но пока американский президент к этому не готов", – считает он.

Дональд Трамп

Быть или не быть "Северному потоку-2"?

По мнению опрошенных OBOZREVATEL экспертов в энергосфере, становится понятным, что газопровод, скорее всего, достроят, хоть и с задержкой. Впрочем, небольшие шансы заблокировать его еще есть.

"Да, еще есть шанс, но чем дальше, тем он меньше. Даже Меркель говорит, что рубикон перейден, уже столько построено, что остановить его ни при каких решениях нельзя. Но это все игра, строительство можно остановить на любом этапе. Сейчас это возможно с помощью конкретного удара американскими санкциями по тем компаниям, которые участвуют в этом проекте. И это можно было сделать давно, это можно сделать сейчас, это будет решение президента США, но пока он не демонстрирует свою фактическую зависимость от действий России", – говорит Боровик.

Омельченко также считает, что такая вероятность существует, но Украине не стоит надеяться только на эту перспективу.

"На месте правительства и "Нафтогаза" я бы не делал это приоритетной версией. Основной сценарий – это то, что он будет достроен, и уже от этого надо строить дальнейшую стратегию и определять судьбу украинской газотранспортной системы", – отметил он.

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