Секретарь СНБО получил около 100 тысяч грн зарплаты

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова за январь достигла около 100 тыс. гривен.

Эту сумму составляют по 18 тыс. гривен должностного оклада и надбавки за интенсивность труда, 52,2 тыс. премии. Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос "Українських новин".

Также Данилову выплатили 3,8 тыс. надбавки за выслугу лет, по 3,6 тыс. надбавок за работу в условиях режимных ограничений и 755 гривен индексации – как эксперту по вопросам тайн.

В то же время из начисленной суммы вычтено 18 тыс. гривен налога и 1,5 тыс. военного сбора.

Таким образом, секретарю СНБО выдали 80,5 тыс. гривен зарплаты за январь.

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова за январь достигла около 100 тыс. гривен

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова за январь достигла около 100 тыс. гривен

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова за январь достигла около 100 тыс. гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов недавно пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из–за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.

Милованов пожаловался также на свою заработную плату, заявив, что должен получать от $5 000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

В итоге министру образования Украины Анне Новосад увеличили зарплату с 30 тысяч до 111 тысяч грн.

Руководство Министерства культуры Украины выписало себе зарплаты и премии по итогам декабря на сумму более 2 миллионов грн.

В частности, рекордные 497,7 тысячи грн получил государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев.

При этом первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч грн, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч грн.

Глава Министерства культуры Украины Владимир Бородянский пояснил выплату высоких зарплат и премий руководству ведомства в декабре тем, что государственная служба должна предлагать специалистам вознаграждение не ниже средней медианы рынка.

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