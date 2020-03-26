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27 марта • обновлено в 01:41
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Сечин развязал нефтяную войну с Саудовской Аравией с позволения Путина – экономист

2.7т
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Ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравии можно охарактеризовать как личный конфликт главы "Роснефти" Игоря Сечина с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

Об этом написал шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

По его словам, бизнес-модель Сечина характеризуется максимальными рисками, которые были бы невозможны без разрешения на то главы России Владимира Путина.

Владимир Путин и Игорь Сечин

Владимир Путин и Игорь Сечин

krymr.com

"Несмотря на все напряжение, эта война цен на нефть вряд касается национальных интересов и лучше всего понимать ее как борьбу между Сечиным и Муххамедом ибн Салманом. Последствия этой схватки будут дорого стоить обеим странам, а также американским производителям сланцев. И Саудовская Аравия, и Россия много международных валютных резервов, и скорее всего их лидеры удержат макроэкономический баланс", - подчеркнул он.

При этом экономист отметил, что российская экономика из-за снижения цен на нефть вероятно упадет, и похоже на то, что в Кремле этого не понимают. Когда это произойдет, Путин скорее всего накажет Сечина, как он и делает это время от времени.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта стоимость доллара преодолела психологическую 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

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Тема
Мировые цены на нефть
Персоны
Владимир Путин Игорь Сечин
Тег
нефть
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