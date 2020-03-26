Сечин развязал нефтяную войну с Саудовской Аравией с позволения Путина – экономист

Ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравии можно охарактеризовать как личный конфликт главы "Роснефти" Игоря Сечина с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.
Об этом написал шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.
По его словам, бизнес-модель Сечина характеризуется максимальными рисками, которые были бы невозможны без разрешения на то главы России Владимира Путина.
Владимир Путин и Игорь Сечин
krymr.com
"Несмотря на все напряжение, эта война цен на нефть вряд касается национальных интересов и лучше всего понимать ее как борьбу между Сечиным и Муххамедом ибн Салманом. Последствия этой схватки будут дорого стоить обеим странам, а также американским производителям сланцев. И Саудовская Аравия, и Россия много международных валютных резервов, и скорее всего их лидеры удержат макроэкономический баланс", - подчеркнул он.
При этом экономист отметил, что российская экономика из-за снижения цен на нефть вероятно упадет, и похоже на то, что в Кремле этого не понимают. Когда это произойдет, Путин скорее всего накажет Сечина, как он и делает это время от времени.
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