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9 марта • обновлено в 15:07
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Саудовская Аравия отреагировала на нефтяную войну с Россией

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Источник в Организации стран – экспортеров нефти сообщил, что Саудовская Аравия не объявляла России нефтяную войну.

"Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией", – заявил в комментарии ТАСС собеседник, знакомый с планами саудовских властей.

По его словам, Москва по-прежнему очень важный партнер для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке.

В то же время высокопоставленный источник подтвердил, что без решения ОПЕК+ ничто не ограничивает планы Saudi Aramco в апреле.

Источник в Организации стран – экспортеров нефти сообщил, что Саудовская Аравия не объявляла России нефтяную войну

Источник в Организации стран – экспортеров нефти сообщил, что Саудовская Аравия не объявляла России нефтяную войну

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Автор
Виктор Калиненко
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Саудиты выжимают с рынка американскую сланцевую нефть.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
вот это поворот !!!!
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