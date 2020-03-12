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12 марта • обновлено в 12:58
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Саудовская Аравия начнет продавать дешевую нефть из-за ценовой войны с Россией

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Саудовская Аравия намерена утроить объемы отгрузки нефти в Европу по цене гораздо ниже, чем продает Россия.

Поставки сырья превращают европейский рынок в самую важную сферу передела интересов в ценовой войне между Эр-Риядом и Москвой. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", – отмечает собеседник.

Нефтеперерабатывающие заводы в ЕС, в том числе компаний Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa, получили от Saudi Aramco предложения на лимиты поставки, которые превышают традиционные объемы.

"Диапазон объема дополнительных поставок составлял от 25% до 200%, в зависимости от компании", – резюмировали собеседники.

Саудовская Аравия намерена утроить объемы отгрузки нефти в Европу по цене гораздо ниже, чем продает Россия

Саудовская Аравия намерена утроить объемы отгрузки нефти в Европу по цене гораздо ниже, чем продает Россия

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • 6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.

  • От разрыва сделки с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.

  • Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти. "Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз, в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

  • Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов предрек России крах из-за обвала мировых цен на нефть и последовавшим за этим падением рубля. По его словам, цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду.

  • Российские эксперты считают, что рубль продолжит обвал. "Рубль продолжит слабеть. После начала продажи валюты из ФНБ мы будем какое-то время жить при условных 43 долларах за баррель, и при такой цене 75 рублей за доллар выглядит относительно равновесным. Но рынок какое-то время вынужден будет нащупывать новый баланс, а продажи начнутся, видимо, не раньше апреля. Поэтому курс может улететь выше", – подчеркнул директор финансового центра "Сколково – РЭШ" Олег Шибанов.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Саудовская Аравия
Тег
Новости России
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Комментарии
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кранты русликам)по такой цене они не могут продавать это ниже себестоимости добычи)))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А на чем они все эти мильярды тонн нефти будут отгружать? Россия по трубам гонит
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Петров Игорь
Петров Игорь
...во всем виновата лошадь лавров,за базар нужно отвечать..." дебл блть"помните..?а саудиты помнят, они такого не простят.
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