Саудовская Аравия начнет продавать дешевую нефть из-за ценовой войны с Россией

Саудовская Аравия намерена утроить объемы отгрузки нефти в Европу по цене гораздо ниже, чем продает Россия.
Поставки сырья превращают европейский рынок в самую важную сферу передела интересов в ценовой войне между Эр-Риядом и Москвой. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", – отмечает собеседник.
Нефтеперерабатывающие заводы в ЕС, в том числе компаний Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa, получили от Saudi Aramco предложения на лимиты поставки, которые превышают традиционные объемы.
"Диапазон объема дополнительных поставок составлял от 25% до 200%, в зависимости от компании", – резюмировали собеседники.
Саудовская Аравия намерена утроить объемы отгрузки нефти в Европу по цене гораздо ниже, чем продает Россия
Как сообщал OBOZREVATEL:
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