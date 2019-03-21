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Санкции Украины против России: экономист оценил последствия

1.4тЧитать материал на украинском

Вводя санкции против России, Украина создает некомфортные условия существования конкретных предприятий и физических лиц.

Введение ограничительных мер со стороны украинского руководства, это по сути зеркальное продление европейских и американских санкций, которые были введены из-за ситуации в Керченском проливе, пояснил в комментарии OBOZREVATEL исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"В целом ничего нового там нет, введены дополнительные юридические и физические лица, но общая логика санкций остается без изменений. То есть, на сегодняшний день главная логика заключается в том, что создаются некомфортные условия существования конкретных предприятий и физических лиц", – пояснил экономист.

Санкции Украины против России: экономист оценил последствия

Впрочем Пендзин все же отметил, что украинские санкции вряд ли серьезно повлияют на российскую экономику. Но вместе с действиями западных партнеров, они действительно являются действенными и вредят экономике РФ.

"Американские и европейские санкции – да, они серьезно влияют на российскую экономику, особенно секторальные. Они прекращают деятельность целых направлений российской экономики, достаточно действенным с точки зрения влияния на доходность российской экономики и ее эффективность", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Дебилы, главное что вы в это верите бандеры)))
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