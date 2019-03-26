По России нанесут "газовый" удар: как "атакуют" США и спасет ли это Украину

В США подготовили проект закона, который должен побороть энергетическое влияние России на Европу. Идею уже поддержали в Палате представителей, в ближайшее время ее может одобрить Сенат, а затем подписать президент Дональд Трамп.

Решение проголосовано на фоне подготовки к запуску "Северного Потока-2", ставящего под угрозу безопасность не только Украины, но и всей Европы. Что это значит и есть ли угроза проекту “Газпрома” — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В США подготовили очередной закон, направленный против российской экспансии Европы;

Идея касается прежде всего энергетической защиты Европы, под это в Штатах могут выдать финансирование;

При этом эксперты отмечают: практически со 100% уверенностью можно сказать, что крупнейший проект РФ и ЕС "Северный Поток-2" будет запущен уже в 2020 году;

В этой ситуации Европа становится более зависимой от российских энергоресурсов, но с другой стороны получит финансовую выгоду;

Украине же стоит подготовиться к такому ходу событий и минимизировать экономические потери. Во многом строительство "СП-2" — вопрос геополитический, Украина прямо на него повлиять пока не может.

Что приняли в США

Большинством голосов нижняя палата Конгресса проголосовала за законопроект о борьбе с энергетическим влиянием России на страны Центральной и Восточной Европы. По мнению его авторов, США обязаны помочь европейским странам снизить зависимость от энергоресурсов России.

“Помочь государствам Центральной и Восточной Европы снизить свою зависимость от энергетических ресурсов из стран, которые используют зависимость в сфере энергетики для навязывания политического влияния, такие как Россия, которая использует природный газ для того, чтобы принуждать, запугивать и оказывать влияние на другие страны”, — цитирует авторов проекта ТАСС.

Из текста проекта закона следует, что США должны:

Оказывать европейским странам дипломатическую и политическую поддержку;

Спонсировать отдельные проекты в сфере энергетики. На это американцы готовы выделить до 1 миллиарда долларов. Речь идет о частных проектах, которые могли бы заменить российский газ;

Выделить 5 миллионов долларов для содействия странам Европы в вопросе набора дополнительных сотрудников.

Действительно, зависимость европейских стран от российских энергоресурсов заметна невооруженным глазом. По открытым данным за 2016 год, доля российского голубого топлива составляет более 60% в Германии, почти 65% в Польше, 59% в Турции, 38% в Италии и 37% во Франции. Де-факто все ключевые игроки в Европейском Союзе в среднем наполовину зависят от поставок газа из России.

РИА

Принятый проект закона во многом призван разрушить не только политическое влияние РФ на Европу (путем продвижения через бизнес интересов, в том числе и легализацию войны в Украине), но и экономическое сотрудничество с Германией и другими странами.

"Северный Поток-2" — под ударом?

При этом основные баталии на европейском энергетическом рынке развернулись вокруг скандального проекта "СП-2". Это крупнейший совместный проект России и Германии за последние десятилетия. Ему не мешают ни экономические санкции, ни агрессия Кремля в Украине, ни противодействие США.

Дело в том, что магистральный газопровод во многом выгоден европейцам, прежде всего и Германии. Директор консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин в комментарии DW пояснил, пользу от проекта получат немецкие трубооператоры, которые по условиям контракта в любом случае получат свою комиссию.

В плюсе будет и немецкое правительство, которое получит технически безопасную трубу, а также монопольное право на транзит. Правда, в целом эксперт видит и политическую составляющую в проекте. Она местами во многом превосходит и экономическую.

"В целом необходимости в "Северном потоке-2" Михаил Корчемкин не видит: имеющиеся мощности позволяют, по его расчетам, и без новой трубы поставлять в Германию до 133 миллиардов кубометров газа, в то время как в 2017 году Россия экспортировала менее 54 миллиардов. Спрос в ближайшее время не будет показывать сильной динамики, уверен Корчемкин, поэтому он считает проект не коммерческим, а политическим", — приходит к выводу издание.

Карта Северного Потока DW

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность — 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

По мнению директора Института энергетических исследований Дмитрия Марунича, США не делают и не могут сделать что-то существенное. При нынешних суммах и интересах со стороны крупных игроков, законопроект нижней палаты выглядит вяло. А Германия, в свою очередь, устами канцлера Ангелы Меркель неоднократно говорила о том, что проект будет завершен.

“Это незначительное в рамках тех сумм решение. Цена вопроса (Функционирования "Северного Потока-2". — Ред.) миллиарды долларов, а они выделяют 5 миллионов на техническую поддержку, на диверсификацию… Это не новая история, ведь еще несколько лет назад был разработан санкционный пакет в отношении России, Ирана и других стран, и он также предполагал подобные действия. Ничего нового нет, это продолжение политики Государственного департамента воздействия на ЕС и Россию, причем мягкими методами”, — пояснил OBOZREVATEL эксперт.

В США пока не сдаются. По крайней мере публично. Государственный секретарь Майк Помпео ранее уже призвал американских производителей нефти и газа сотрудничать с Вашингтоном, чтобы продвигать национальные интересы по всему миру и наказать Россию.

"Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники впали в зависимость от российского газа благодаря проекту "Северный поток-2", точно также, как мы не хотели бы зависеть и от поставок нефти из Венесуэлы", — сообщил Помпео.

Частично "удар" по России был нанесен и в первой половине марта, когда Конгресс опубликовал проект закона, направленный на СПГ-проекты РФ. Прописанные санкции после утверждения президентом могут быть введены против инвестиций в российские СПГ-проекты (сжиженного природного газа) вне территории страны.

Дело в том, что Штаты последние годы, помимо политической и экономической изоляции России, активно продвигают на рынок энергоносителей сланцевый газ. По предварительным оценкам специалистов, теоретически США смогут добывать сланцевый газ до 2100 года (разведанных запасов более 20 триллионов кубометров) при нынешних показателях. А это миллиарды долларов, а также необходимость поиска новых рынков сбыта. В частности и европейского.

С точки зрения экономической конкуренции этот шаг рассматривает и международник Андрей Бузаров. Он считает, что США не могут ввести обоюдные санкции в отношении Германии или других участников “СП-2”, поэтому стараются искать альтернативу. В том числе и подобные инициативы, которые могут сбить политическую и деловую активность российского монополиста “Газпрома”.

Как повлияет на Украину

Резко негативное отношение США к “СП-2” и противодействие трубе — крайне выгодно для нашей страны. И этот проект закона во многом демонстрирует серьезное отношение американцев к углублению немецко-российских отношений.

Правда, помимо политических и дипломатических нюансов, Украина имеет огромную газотранспортную систему, с помощью которой РФ годами поставляет газ в Европу. Соответственно, за транзит мы получаем неплохие деньги. Новая труба, как заявляют в российском "Газпроме", позволит им сократить транзит через Украину до 10-15 млрд куб. м в год.

Как ранее писал OBOZREVATEL, это может полностью разрушить отечественную ГТС, которая является одной из самых крупных в Европе. Уже в конце 2019 года контракт между российским "Газпромом" и Украиной о транзите газа заканчивается.

Ежегодно страна получает более 3 миллиардов долларов от России за то, что ее голубое топливо проходит через Украину. По оценкам министра энергетики Игоря Насалика, если ежегодно объем транзита будет ниже 40 млрд куб. м, то ГТС больше не будет приносить деньги. Наоборот — на поддержание ее в рабочем состоянии придется платить. Министерство финансов подсчитало, что потери от краха украинской газотранспортной системы могут составить 2-3% ВВП.

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При этом с большей долей вероятности уже с 2020 года РФ и Германия будут обмениваться энергоносителями напрямую. В этой ситуации Украине важно в первую очередь подготовить свою экономику к таким обстоятельствам.

“Со стороны Украины особой подготовки к жизни после 2020 года не ведется. Позиция власти — мы ждем санкции со стороны США в отношении проекта. Позиция пророссийской оппозиции — нужно вести диалог с Россией и искать другие варианты”, — констатирует ситуацию Андрей Бузаров.

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