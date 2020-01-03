Самые горячие направления и скидки: президент МАУ дал эксклюзивное интервью

Международные авиалинии Украины – одна из крупнейших авиакомпаний страны. С сентября 2019 года ее возглавляет Евгений Дыхне. Как будут меняться цены на билеты, о конкуренции с Ryanair, новых направлениях и стратегии развития он рассказал OBOZREVATEL. Читайте эксклюзивное интервью.

- Какие самые горячие направления на сезон праздников 2020? Что больше всего пользуется спросом среди украинцев?

Сказать однозначно, летят ли пассажиры на праздники в отпуск или планово, мы не можем, так как летаем практически в том же расписании, что и всю зимнюю навигацию. Другое дело, что на таких направлениях, как Барселона, Амстердам, Милан, Париж в предпраздничные дни коэффициент занятости пассажирских кресел (лоад фактор) выше, чем в другое время, и поэтому порой просто нет свободных мест. Но также высоко востребованы и перелеты в Тель-Авив, Дубай и Тбилиси. Среди чартерных направлений традиционно – Египет, также популярность приобрела Санья (Китай).

В то же время, мы существенно сократили количество рейсов, закрыли убыточные, это отразилось на всей сети, ведь мы сетевая компания. Как это работает: мы закрыли Пекин, потому что из-за необходимости облётов территории РФ теряли в пути дополнительные три часа, переплачивали за топливо и были в худшей ситуации, чем наши конкуренты на этом направлении. На рейсе из Пекина более 70% пассажиров – транзитные. То есть, они летели через Киев в Европу. Отпали транзитные пассажиры с этого рейса и, как следствие, упал коэффициент пассажирской загрузки на многих европейских направлениях. Низкая загрузка делает рейс убыточным. Прямого украинского пассажира не хватает, чтоб загрузить все ранее существовавшие рейсы, они подпитывались транзитерами. Авиация очень чувствительна к любым изменениям.

Евгений Дыхне Пресс-служба МАУ

Поэтому в своей маршрутной сети в зимней навигации мы ориентированы на наиболее востребованные направления на западе; доступные нам на востоке ( то есть те, на которых нет для нас ограничений), а также на – дальнемагистральные направления - Нью Йорк, Торонто, Дели.

- Сколько всего самолетов у МАУ и какое количество направлений?

Авиакомпания МАУ обеспечивает сообщение с 71 городом в 38 странах. Из них 8 городов – внутренние направления в Украине. По состоянию на финал 2019 года во флоте МАУ 40 самолетов, но эта цифра изменится в 2020-м. Сейчас ещё точно не могу сказать, на сколько. Оптимизация затронула примерно 20% траффика, следовательно, в такой же пропорции должно уменьшиться количество кресел. Какими самолетами мы будем оперировать и сколько их будет - сейчас решаем, ведём переговоры с лизингодателями. В любом случае, флот и операционные расходы сократятся пропорционально обновленной программе полетов. Все это делается для возвращения компании в зону прибыльности и дальнейшего развития.

- Какой самый длительный рейс МАУ? Сколько часов можно провести в самолете?

Наиболее длительный перелет сейчас - в Бангкок – 10 часов 20 минут, но этот "антирекорд" связан с необходимостью облета территорий Донбасса и РФ. Именно по этой причине мы приняли решение закрыть это направление летом 2020 года. Сейчас летаем в Бангкок, так как много туристического траффика, и билеты пассажиры покупали на много заранее. Сейчас все больше пассажиров планируют свой отдых самостоятельно и предпочитают регулярные перелеты чартерам. Мы это видим по загрузке рейсов и понимаем, что самостоятельные путешествия без туроператоров становятся все более и более популярными среди туристов.

Евгений Дыхне Пресс-служба МАУ

Если бы не ограничение, связанное с облетом, на этом рейсе перелет занимал бы 9,5 часов. Например, без поправок на обстоятельства, "по-честному" 10 часов занимает рейс "Киев – Торонто".

- Планируете ли сделать питание на борту бесплатным, то есть включить его в стоимость билета?

Смотрите, мы точно не планируем изобретать велосипед. Во всем мире наблюдается один и тот же тренд. Авиация становится гибридной. Классические сетевые компании, которой, без сомнения, мы являемся, вводят платное питание, отказываются от бесплатной еды и напитков на среднемагистральных перелетах, вводят семейства тарифов с дифференциацией включения в тариф ручной клади и багажа, зарабатывают на дополнительных услугах, а не на самой перевозке. Так называемые лоукостеры также вводят платное питание по предварительному заказу, повышение класса обслуживания, а также псевдостыковки. Этот тренд будет сохраняться, так как мировой авиационный бизнес "заточен" на удешевление себестоимости своего основного продукта - перевозки. Проще говоря, у пассажиров будет выбор: просто дёшево прилететь (без дополнительного багажа, питания, выбора места на борту и т.д.) или докупить себе все "блага" - питание, посадочное место, дополнительный багаж, Duty Free на борту и т.д.

Нельзя заставить пассажиров, которые хотят "низкий тариф" оплачивать питание, которое им, возможно, не нужно, но будет включено в их билет. Это обман пассажира. Если клиент желает, он сделают предзаказ или купит на борту в баре.

Как правило, на чартерах и на дальнемагистральных рейсах ситуация иная, но и структура тарифообразования там другая.

Евгений Дыхне пресс-служба МАУ

- Когда Wi-Fi будет доступен на всех рейсах?

Авиакомпания еще два года назад, когда готовилась взять в лизинг самые большие на сегодняшний день в Украине самолеты Boeing-777, установила на них оборудование (специальные антенны), которые позволяют пассажирам пользоваться интернетом во время полета. Но тут мы столкнулись с правовой коллизией – для того, чтобы эта услуга была доступна, компания должна получить соответствующие разрешения, лицензию. А для того, чтобы получить такую лицензию, компания должна подтвердить, что, например, более половины ее сотрудников являются профессиональными телекомуникационщиками с соответствующим образованием и дипломами. Нонсенс? Конечно! Но таков был наш закон. Пришлось инициировать изменения в законодательстве, которые позволили бы обеспечить пассажирам то, что иностранные авиакомпании предоставляют уже давным-давно, это стало нормой и частью продукта на борту – интернет. Сейчас мы уже, надеюсь, на финишной прямой, и, когда соответствующие решения будут оформлены, пассажирам будет доступен Wi Fi на борту наших дальнемагистральных рейсов, которые выполняются на Boeing-777. К сожалению, сложно сейчас называть какие-то точные сроки – бюрократия удивительная вещь.

- Каким образом повлияло на компанию появление сразу двух лоукостеров на украинском рынке - Sky Up и Ryanair?

Я не так давно руковожу компанией, поэтому давать ретроспективные оценки не стану. Могу только высказать своё наблюдение, как пользователя, и взгляд на дилемму "лоукосты или классики" со стороны аэропорта, откуда я пришёл в МАУ.

Любая конкуренция - это повод искать новые подходы к пассажиру. Тем более, украинский пассажир все ещё отнюдь не такой платежеспособный, как наши соседи, при чем - как на северо-восточном, так и на западном векторе и на юге. Считаю это ключевой причиной ухода с украинского рынка таких авиакомпаний как British Airlines, Brussels, сокращение частот Air France, приостановка полётной программы SAS. Ещё менее экономически привлекательными являются внутренние перелеты по Украине. На моей памяти были авиакомпании, которые по 500 грн возили пассажиров из Киева в Одессу и декларировали развитие рынка внутренних авиаперелетов. Помните? И где они? И ещё больше было тех, кто собирался, декларировал, но так и не смог обеспечить экономику внутренних рейсов.

По факту, сегодня внутри страны летает МАУ, Windrose и Sky Up, также некоторые частоты из аэропорта "Киев" осуществляет Мотор Січ. Если вы хотите мое мнение о появлении Sky Up, то я искренне радуюсь. Ведь у пассажиров появился шанс сравнить и сделать выбор. К примеру, посмотреть на регулярность рейсов, на цену, на расписание и т.д. Ведь пассажир, лишенный права выбора, априори чувствует себя обманутым. Это точно не мой метод.

И я рад, что Sky Up взял на себя эту социальную миссию - обеспечивать внутреннюю мобильность населения. У меня в этой связи один вопрос: а что мешает остальным авиакомпаниям делать то же самое? Миф про страшного дядю, который влияет на выдачу прав на маршруты? Никто не ограничивает авиакомпании в праве летать внутри страны, они им просто не пользуются, потому что это не выгодно.

Могу сказать о МАУ: у нас до 90% внутреннего траффика - транзит, то есть пассажиры летят с нами не в Киев, а дальше. Прямой пассажир точно есть на частоте Киев-Одесса, Киев-Львов, Киев-Харьков.

Евгений Дыхне пресс-служба МАУ

С Ryanair ситуация другая. Мы летаем в те центральные аэропорты, куда они не летают. У нас разный пассажир, каннибализации траффика мы не наблюдаем. Они скорее у Wizz Air его откусили. Для нас не имеет значения, как называется авиакомпания и летает ли она с приставкой лоукост. Сборы за обслуживание в аэропортах должны быть транспарентными, а условия для работы равными.

С другой стороны, введение семейств тарифов подталкивает нас к необходимости разъяснительной работы с нашими клиентами. К примеру, пассажир осознаёт, что, приобретая тариф по самой низкой стоимости в лоукост компании, он соглашается на то, что авиакомпания его просто перевезет. Без багажа, без питания, без выбора места, без внесения изменений в тариф и дату вылета. Покупая же самый низкий тариф в МАУ, многие пассажиры по прежнему ожидают, что в их тариф включена ручная кладь, питание, выбор места (как все вместе, так и что-то из этого). Обучение и системный опыт пользования (напомню, в Украине услугами авиации как средством транспорта пользуется до 5% населения) являются превентивным механизмом для разрыва ожиданий у пассажира. И мы, конечно, будем много рассказывать о том, как у нас это работает, какие есть опции помимо перевозки, как сделать свой полёт соответствующим ожиданиям. Это моя ключевая маркетинговая задача.

- Как формируется цена на билеты и почему в разные дни она разная?

Тут все очень просто. Человеческий фактор полностью исключён из этой цепочки. Цены диктует рынок. С помощью цифровых аналитических данных и методик система Revenue Management анализирует ситуацию и автоматически открывает/закрывает определенные классы бронирования и тарифы. Соизмеряются интенсивность продаж, уровень продаж у конкурентов и, в итоге, определяется уровень тарифа.

Есть несколько банально простых правил, которые помогут купить билет дешевле: чем дальше дата вылета, тем больше вероятность купить более дешёвый билет. Многие авиакомпании практикуют глубину продаж – 12 месяцев. Авиакомпания дает возможность выбирать, предоставляя специальные цены на удаленные даты, не скрывая, что "за срочность" придется платить больше.

Чем меньше у вас дополнительных требований (возможность изменения даты, наличие багажа и т.д.), тем дешевле будет билет. Как правило, перелеты в центральные аэропорты стран априори дороже, чем перелеты во второстепенные.

Чем менее вы привязаны к точной дате вылета/прилёта, тем больше у вас шансов купить билет по самому низкому тарифу.

Тариф всегда повышается ближе к дате и ближе к выходным дням, ведь "слетать на отдых на выходные в другую страну" становится все более популярным развлечением для многих туристов. А одним из самых популярных поисковых запросов на агрегаторах продажи авиабилетов стал "полететь куда-нибудь".

- Перейдём к политическому и экономическому блоку. Ходили слухи о том, что компания переживает серьезные трудности, вплоть до банкротства. Подтвердите или развейте слухи: что происходит? Вы собираетесь повторить судьбу Аэросвита?

О нет! Не верьте заказным сюжетам на ТВ. У больших мальчиков есть большие игрушки в виде доступного эфирного времени, и они не брезгуют пользоваться ими в политических целях (а может антиконкурентных, потому как конкурентными их назвать нельзя). К сожалению, в нашей стране стандарты журналистики и общего нигилизма выражаются в том, что такие сюжеты вообще могут получить право на жизнь. И никто не несёт ответственности за ущерб для деловой репутации. Мы действительно переживаем финансовые трудности, но разве только мы?! Люфтганза груп и ЕйрБалтик также закончили год с отрицательными финансовыми результатами. Вы где-то встречали в прессе информацию о том, что они банкротятся? Это я уже молчу об Alitalia, которую, кстати, не первый год спасают всей страной. Замечу, что одной из причин своих финансовых сложностей авиакомпании называют подорожание авиакеросина. А мы в Украине в добавок их "подорожавшему" авиакеросину ещё акциз платим.

Хочу подчеркнуть, что наша оптимизация маршрутной сети - это далеко не кризис, а скорее наоборот. Это прежде всего мера противодействия кризису. Нам пришлось пойти на сокращение программы полетов, потому что мы не хотим дальнейших экономически неоправданных затрат для компании. Мы хотим успешного, прибыльного будущего для МАУ и ее сотрудников. Это позволит нам развивать бизнес и становиться лучше. Все просто – мы самостоятельно выживаем в реалиях украинского бизнеса, оптимизируя расходы.

- Вы хотите сказать, что не чувствуете помощи со стороны государства? Было много разговоров о том, что Игорь Коломойский, один из ваших учредителей, имеет большое влияние на действующую власть.

Поддержки? Нет! У нас нет никакой поддержки, никакого диалога, никаких встреч - ни официально, ни неофициально.

Я уже неоднократно говорил, что Коломойский является классическим портфельным инвестором. Его нет в операционной деятельности компании, а постоянная привязка нас к Коломойскому в журналистских заголовках нивелирует работу тысяч высокопрофессиональных людей в компании. МАУ as it - это прежде всего люди: пилоты, бортпроводники, служба по обслуживанию пассажиров, наземная служба, офис-стафф. Все эти люди слажено и круглосуточно трудятся для того, чтоб нашим клиентам - пассажирам - было комфортно и безопасно летать. Украинцам вообще больше свойственна вера в некие великие личности, теорию заговора, чем в институциональную эффективность. Это четко видно по политическому процессу: у нас все партии имени кого-то. А в развитом гражданском обществе - либералы, демократы и т.д.

Евгений Дыхне пресс-служба МАУ

- На заседании Транспортного комитета Верховной Рады, который проходил в аэропорту "Борисполь", было поддержано решение о внесении законопроекта об освобождении от НДС внутренних перевозок. Есть ли сдвиги в этом вопросе?

Насколько мне известно, да. Уверен, этот закон будет принят. Министр уже несколько раз публично упоминал законопроект об освобождении от НДС внутренних рейсов. Это первый министр, у которого нашлась политическая воля сдвинуться в этом вопросе с мертвой точки, хотя разговоры разговариваются уже много лет. Это положительный сигнал для пассажира - он перестанет платить НДС. На финансовую ситуацию авиакомпаний закон не повлияет вообще никак - авиакомпания всего лишь "собирает" этот налог для государства с наших пассажиров, то есть выступает налоговым агентом. Главное, чтоб законопроект правильно регламентировал процедуру, и от НДС была освобождена вся цепочка, влияющая на конечную стоимость. В противном случае мы можем получить подорожание билетов за счёт увеличения расходов, формирующих тариф. Это очень простая истина, доступная всем, кто понимает азы экономики и налогообразования. Там же должны быть такие в профильном комитете Верховной Рады?..

- Взаимоотношения между МАУ и Украерорухом. Вы все ещё судитесь, а тем временем долг МАУ перед Украерорух растёт?

Тут есть две составляющие: мы оплачиваем текущие счета, а оспариваем предыдущий период. Не стану сейчас комментировать детали судебного процесса, это может повлиять на результат. Вокруг сборов за аэронавигационное обслуживание вообще много информационного шума в последнее время. Должны ли они быть прежними, или снижены, или пересмотрены в сторону увеличения? У нас ответ простой: пересмотр ставок должен происходить исключительно прозрачно и транспарентно в рамках технической интеграции. Техинтеграция – это обязательство государства Украина. Это такой узкоспециализированный вопрос, который должен обсуждаться, по моему мнению, исключительно в узкой среде профессиональных участников этого процесса. В частности, голос украинских авиакомпаний должен быть услышан на этапе обсуждения любых изменений.

- Наше интервью состоялось в период Новогодних праздников. Что бы вы пожелали нашим читателям?

Мне не хочется желать банальных вещей, хоть они и важны - здоровье, гармония с собой и в семье, счастье близких людей. В последнее время мы живем в таком информационном водовороте, что значимость информации нивелируется скоростью ее доставки. Я хочу, чтоб в будущем году мы все стали чуть более критичны и избирательны к контенту; вернули, если отложили на полку, себе и детям бумажные книги; находили больше времени на классическую музыку, походы в театры и на балет; и помогли хотя бы одному нуждающемуся в помощи человеку.

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