"Рубль не устоит": Россию предупредили о провальных последствиях от санкций США

В России после незначительного укрепления рубль продолжил падать. Эксперты считают, что курс доллара может пробить отметку в 70 рублей уже 22 августа.

Как сказано в материале Газета.ru, такой эффект ожидается от введения нового пакета санкций США против России. Они были анонсированы как раз на это число.

Отмечается, что официальный курс доллара к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 17 августа, составил 66,89 рублей против 66,37 в четверг. Курс евро с расчетом на завтра, 17 августа, вырос до 76,05 рублей против 75,22 днем ранее.

Опрошенные изданием эксперты считают, что рубль продолжит и дальше падать. Временный рост российской валюты объяснялся тем, что инвесторы "привыкли к санкциям" и тем, что цены на нефть выросли. При этом, по их мнению, фундаментальных факторов в поддержку рубля нет".

По мнению ведущего аналитика TeleTrade Анастасии Игнатенко, в пессимистическом варианте возможен резкий рост доллара до уровня 71 рубля. Такой сценарий реализуется, если 22 августа Вашингтон, как и планировал, введет санкции против Москвы в связи с инцидентом в британском Солсбери.

"Как считают эксперты, ограничения в отношении покупки новых выпусков российского госдолга еще больше отпугнут нерезидентов. Их доля за последнее время и так сильно снизилась, и сейчас составляет ниже 30%, и выход этой части из рублевых активов приведет к падению долгового рынка РФ", - сказано в материале.

По мнению аналитика "Алор Брокер" Екатерины Конюховой, на этом фоне курс российской валюты даже может обвалиться до 80 рублей за доллар США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России последние дни фиксировалось повышение стоимости доллара и евро к российскому рублю.

Причиной стал анонс новых "драконовских" санкций США. Как ожидается, ограничительные меры вступят в силу 22 августа. Эксперты назвали нынешний курс российского рубля "справедливым".