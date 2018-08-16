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МирСпорт

"Рубль не устоит": Россию предупредили о провальных последствиях от санкций США

29.7тЧитать новость на украинском

В России после незначительного укрепления рубль продолжил падать. Эксперты считают, что курс доллара может пробить отметку в 70 рублей уже 22 августа.

Как сказано в материале Газета.ru, такой эффект ожидается от введения нового пакета санкций США против России. Они были анонсированы как раз на это число.

Отмечается, что официальный курс доллара к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 17 августа, составил 66,89 рублей против 66,37 в четверг. Курс евро с расчетом на завтра, 17 августа, вырос до 76,05 рублей против 75,22 днем ранее.

Опрошенные изданием эксперты считают, что рубль продолжит и дальше падать. Временный рост российской валюты объяснялся тем, что инвесторы "привыкли к санкциям" и тем, что цены на нефть выросли. При этом, по их мнению, фундаментальных факторов в поддержку рубля нет".

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По мнению ведущего аналитика TeleTrade Анастасии Игнатенко, в пессимистическом варианте возможен резкий рост доллара до уровня 71 рубля. Такой сценарий реализуется, если 22 августа Вашингтон, как и планировал, введет санкции против Москвы в связи с инцидентом в британском Солсбери.

"Как считают эксперты, ограничения в отношении покупки новых выпусков российского госдолга еще больше отпугнут нерезидентов. Их доля за последнее время и так сильно снизилась, и сейчас составляет ниже 30%, и выход этой части из рублевых активов приведет к падению долгового рынка РФ", - сказано в материале.

По мнению аналитика "Алор Брокер" Екатерины Конюховой, на этом фоне курс российской валюты даже может обвалиться до 80 рублей за доллар США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России последние дни фиксировалось повышение стоимости доллара и евро к российскому рублю.

Причиной стал анонс новых "драконовских" санкций США. Как ожидается, ограничительные меры вступят в силу 22 августа. Эксперты назвали нынешний курс российского рубля "справедливым".

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Россия
Объекты
санкции СШАРоссиякурс валютдоллар
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Московец Леонид
Московец Леонид
Валенки как всегда в ответке"ашотамаухахлов"..Вы уроды забыли,что Украина в войне по желанию карлика-дебила ,воюет и несет убытки и потери...А вот вас уже имеет весь цивилизационный мир..!! И ДАЛЬШЕ БУДЕТ ДАВИТЬ ВАС ,КАК ГНИД..!!Так поднимем бокалы--кто с мочей,а кто с боярой --за Трампа.!! А Украина за союзников-горилку..!!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Все, что ведет к падению паРаши - это наш выигрыш!
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
обозреватель беспокоиться о чужой валюте когда своя пробила 28 гривен))))
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Попова Ольга
Попова Ольга
Кондратенко Сергей, ПОЕХАЛИ ВСЕ УКРАИНЦЫ НА ОТДЫХ В ЕВРОПУ И МИР ВЕДЬ 87 СТРАН БЕЗВИЗ И ЗЕЛЕНЬ КУПИТЬ НУЖНО ПОБОЛЬШЕ НА ОТДЫХ В ЦИВИЛИЗАЦИИ !!!!!!!!! НЕ В ХЛЕВ ЖЕ СРУЦКИЙ ЕДУТ ---ХА-ХА-ХА !
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6
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кондратенко Сергей, пошел нахуй ,скот вонючий!
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