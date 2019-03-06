Россию наказали за захват украинских моряков: как ударил Евросоюз

Послы ЕС согласовали санкции против восьми россиян за захват ФСБ России 24 украинских военных у берегов аннексированного Крыма.

Об этом сообщает брюссельский корреспондент Радіо Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС согласовали санкции против 8 человек из России, ответственных за задержание 24 военнослужащих из Украины после инцидента в ноябре 2018 года. Решение будет официально оформлено на следующей неделе. Санкции против 163 человек и 44 предприятий также будут продлены на 6 месяцев на следующей неделе", – сказано в сообщении.

EU ambs have agreed sanctions on 8 people from #Russia responsible for detaining the 24 servicemen from #Ukraine after the #azovsea incident in Nov. will be formalized next week. the sanctions against 163 ppl & 44 entities will also be prolonged by 6 months next week. #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 6 марта 2019 г.

На решение ЕС уже отреагировал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Приветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС запустить новый "азовский пакет" санкций в отношении России за открытый и наглый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе", - сказано в сообщении украинского лидера.

Он отметил, что в ближайшее время планирует посетить Брюссель для дальнейшей координации действий совместно с ЕС и НАТО.

Речь идет о расширении "черного списка" ЕС на 8 человек. Те, кто попадает в эти списки, не могут иметь счета в Европейском Союзе, посещать страны ЕС и вести бизнес на их территории. Таким образом, подсанкционным россиянам будет запрещен въезд в ЕС, а активы на территории Евросоюза будут заморожены.

Также против России до конца июля 2019-го (решение могут продлить) действуют такие ограничение против Кремля:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт торговли оружием;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил новое решение ЕС, добавив в то же время, что в контексте мер против РФ "хотелось бы большего". Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю санкции ЕС и настоящую европейскую солидарность. Как всегда, хотелось бы большего. Поэтому продолжаем работать дальше совместно с нашими европейскими и, конечно, американскими друзьями и партнерами ", - написал Климкин.

Вітаю санкції ЄС і справжню європейську солідарність. Як завжди, хотілось б більшого. Тому продовжуємо працювати далі спільно з нашими 🇪🇺 і, звичайно, 🇺🇸 друзями та партнерами #UnitedForUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября 2018-го корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ. 28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за нападения на украинские корабли в международных водах Черного моря.

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