Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Российскую Федерацию выплатить более 50 млрд евро бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС.

Таким образом, отменено решение окружного суда, которое сняло с Москвы обязательства по выплате соответсвующих средств бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте суда.

В частности, в 2014 году международный арбитраж постановил, что Россия должна выплатить миллиарды долларов в качестве компенсации ущерба бывшим акционерам нефтяной компании.

Апелляционный суд Гааги обязал Российскую Федерацию выплатить более 50 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа

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