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18 февраля • обновлено в 12:03
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Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

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Апелляционный суд Гааги обязал Российскую Федерацию выплатить более 50 млрд евро бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС.

Таким образом, отменено решение окружного суда, которое сняло с Москвы обязательства по выплате соответсвующих средств бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте суда.

В частности, в 2014 году международный арбитраж постановил, что Россия должна выплатить миллиарды долларов в качестве компенсации ущерба бывшим акционерам нефтяной компании.

Апелляционный суд Гааги обязал Российскую Федерацию выплатить более 50 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Российскую Федерацию выплатить более 50 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа

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Автор
Виктор Калиненко
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Скоро еще триллиард за оккупацию территорий Украины прилетит! И так пустят помойку по миру)) Касапия, плати и кайся)) Помойная бензоколонка, знай свое место в мире - оно около параши!
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Питон Каа
Питон Каа
Позвоните Ходорковскому, пусть скорее в кассу бежит... Д.Б.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Драть роиссию по всем направлениям. Мировое зло должно быть наказано любыми методами судами, силой, моралью, как угодго, но должно быть наказано и виновные должны нести ответственность за совершенные мреступления режима.
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