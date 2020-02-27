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27 февраля • обновлено в 04:56
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Россияне высмеяли новый перл пропагандистов Кремля

1.6т
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В России на одном из популярных информационных ресурсов объяснили "допиздержками" нерентабельность производства сахара.

Соответствующий перл пропагандистов высмеяли пользователи Twitter, увидев в этом слове ненормативную лексику.

"Слово дня – "допиздержки". Тот неловкий момент, когда проговорились", – пишет блогер Радикальный эвфемизм.

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"Вообще все, что сейчас происходит в стране – это ДОПИЗДЕРЖКИ", – отметил пользователь с ником Деградация и маразм.

"Показалось ли? Идеальное слово для описания же. "В этом году дефицит бюджета составил полтора триллиона рублей. Допиздержки", – иронизирует Защита Чубакки.

В России на одном из популярных информационных ресурсов объяснили "допиздержками" нерентабельность производства сахара

В России на одном из популярных информационных ресурсов объяснили "допиздержками" нерентабельность производства сахара

В России на одном из популярных информационных ресурсов объяснили "допиздержками" нерентабельность производства сахара

В России на одном из популярных информационных ресурсов объяснили "допиздержками" нерентабельность производства сахара

В России на одном из популярных информационных ресурсов объяснили "допиздержками" нерентабельность производства сахара

В России на одном из популярных информационных ресурсов объяснили "допиздержками" нерентабельность производства сахара

В России на одном из популярных информационных ресурсов объяснили "допиздержками" нерентабельность производства сахара

В России на одном из популярных информационных ресурсов объяснили "допиздержками" нерентабельность производства сахара

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России высмеяли новые налоги и рост цен. В частности, в РФ доходы от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа по итогам прошлого года превысили 259,5 млрд долларов. Однако вместо роста заработных плат и улучшения уровня жизни россияне получили лишь новые налоги.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Место
Россия
Тег
Новости России
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Ну если что, РБК, как раз, антироссийская либеральная помойка :) Впрочем, обозным горе-авторам, все равно, им лишь бы пyкнyть погромче. А термин смешной вышел, да. Не "дорогое Бали", конечно, но тоже ничего. Мастера на рбк сидят :)
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