В России на одном из популярных информационных ресурсов объяснили "допиздержками" нерентабельность производства сахара.

Соответствующий перл пропагандистов высмеяли пользователи Twitter, увидев в этом слове ненормативную лексику.

"Слово дня – "допиздержки". Тот неловкий момент, когда проговорились", – пишет блогер Радикальный эвфемизм.

"Вообще все, что сейчас происходит в стране – это ДОПИЗДЕРЖКИ", – отметил пользователь с ником Деградация и маразм.

"Показалось ли? Идеальное слово для описания же. "В этом году дефицит бюджета составил полтора триллиона рублей. Допиздержки", – иронизирует Защита Чубакки.

В России на одном из популярных информационных ресурсов объяснили "допиздержками" нерентабельность производства сахара

В России на одном из популярных информационных ресурсов объяснили "допиздержками" нерентабельность производства сахара

В России на одном из популярных информационных ресурсов объяснили "допиздержками" нерентабельность производства сахара

В России на одном из популярных информационных ресурсов объяснили "допиздержками" нерентабельность производства сахара

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России высмеяли новые налоги и рост цен. В частности, в РФ доходы от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа по итогам прошлого года превысили 259,5 млрд долларов. Однако вместо роста заработных плат и улучшения уровня жизни россияне получили лишь новые налоги.

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