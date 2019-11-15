Россия частично запретила аренду квартир: в Крыму забили тревогу

Российская Федерация запретила посуточно сдавать квартиры туристам, в том числе в оккупированном Крыму.

Таким образом, отныне на предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях наложен запрет, свидетельствует постановление правительства РФ, опубликованное на портале правовой информации.

"Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности… Жилое помещение не может использоваться для предоставления гостиничных услуг", – говорится в документе.

Соответствующий запрет для крымчан высмеяли пользователи сети.

"Барабанная дробь. В России запретили посуточно сдавать квартиры туристам. Крымчане, привет! Родная гавань вам тут покращила! Ловите", – пишет блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Ну вы все в рай!!!" – отметил Honda Hornet.

"А зачем на военной базе туристы, будут воякам рашинским за бесплатно сдавать", – резюмировал CopokdvaNelox.

Позже первый заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях нельзя трактовать как запрет посуточной аренды квартир.

"Это в любом случае приведение в соответствие нормативки с законами о хостелах. Нового в нем ничего. Второе. Краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом. Это записано везде, где только можно", – заявил Пахомов, передает "Взгляд".

Барабанная дробь-"В России запретили посуточно сдавать квартиры туристам"

Крымчане ,привет!

Родная гавань вам тут покращила!

ловите pic.twitter.com/8kUu0iX8kI — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 15 ноября 2019 г.

А зачем на военной базе турысты, будут воякам рашинским за бесплатно сдавать. — Нелох Сорокдвагода (@CopokdvaNelox) 15 ноября 2019 г.

Российская Федерация запретила посуточно сдавать квартиры туристам, в том числе в оккупированном Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, в России приняли законопроект о хостелах. Инициатива предполагает внесение поправок в статью 17 Жилищного кодекса РФ "Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жилым помещением".

Авторы проекта закона утверждали, что новая норма потребует от владельцев хостелов и апарт-отелей лишь перевода квартиры, в которой расположено заведение, в разряд нежилого помещения.

Однако по факту тогда мини-гостиницы останутся только на первых этажах многоквартирных домов или на вторых этажах в доме, где на первом расположены магазины

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