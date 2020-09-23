Россия ввела санкции против ЕС

Россия ввела ответные санкции против Европейского союза. Они касаются запрета въезда на территорию РФ ряда чиновников.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел РФ в среду, 23 сентября.

Это ответ на санкции, которые в ЕС ввели в защиту Украины. В Кремле считают, что Россию наказали "под надуманными и порой абсурдными предлогами".

"В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза", – сказано в заявлении.

Российский МИД направил ноту в Представительство ЕС в России, которая информирует об этом шаге. "В случае продолжения Евросоюзом конфронтационной линии оставляем за собой право на применение соответствующих мер", – заявили в Кремле.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Дипломатические и экономические санкции против России и ряда российских чиновников и политиков были введены вскоре после аннексии Крыма.

США и ЕС создали свои санкционные списки российских лиц, причастных к аннексии Крыма. Зарубежные активы этих персон были заморожены, а их право на въезд в Америку и Европу ликвидировано.

С тех пор новые санкции против России вводились США и ЕС регулярно – после начала войны на Донбассе, после катастрофы малайзийского "Боинга777" рейса МН17. Позднее к ним присоединились как страны Большой семерки, так и страны-партнеры Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а также НАТО.

Санкции ЕС против России включали в себя, среди прочего, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Евросоюз в четверг, 10 сентября, официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.