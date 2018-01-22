Россия устроила Украине тотальную блокаду в море

Керченский мост, который Россия строит в аннексированном Крыму, отрезал Мариуполь от рынков сбыта.

Об этом заявил Начальник коммерческой службы Мариупольского морского торгового порта Игорь Барский, пишут "Крым. Реалии".

Все дело в том, что современные океанские суда теперь не попадут в украинские порты Азовского моря, поскольку просвет арок моста составляет всего 35 метров. Но по правилам российского Минтранса, суда должны быть не более 160 метров в длину и 33-х метров в высоту.

"Юго-Восточная Азия, Вьетнам, Южная Корея, Малайзия – это направление американское, сами Соединенные Штаты, Гондурас, Мексика. Все эти направления практически исчезли, потому что перевозились на больших судах, ну, скажем, типа Panamax. Кое-что осталось, но то, что ушло от нас, это печально, и оно не вернется, никогда не вернется", – сетует Барский.

Panamax – класс океанских судов, которые могут пройти по Панамскому каналу. Такие загружались и в Мариуполе, но теперь эти великаны под Крымским мостом не пройдут.

Как сообщал "Обозреватель", ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ и военный эксперт Игорь Романенко заявил, что Керченский мост, который строят российские оккупанты, чтобы соединить Крым с Таманским полуостровом, является довольно уязвимым для авиации и ракет.