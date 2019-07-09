Россия ударит новыми санкциями по Грузии: кто может пострадать

Санкции против Грузии, которые спешно вводит Россия, могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.

В частности, Москва готовится ввести запрет на денежные переводы. Уже сейчас финансисты говорят, что ограничения будут жестче, чем в случае с Украиной, когда в ответ на санкции российским системам денежных переводов было запрещено отправлять средства без открытия счета, сообщает "Коммерсант".

"Если это будет тотальный запрет по типу санкций, то российские платежные системы потеряют большой рынок, причем не только переводов из России в Грузию. Российские игроки лидируют в обслуживании переводов, идущих в Грузию и из других стран: Греции, Турции. То есть под запрет попадет экспорт российских платежных услуг", – подчеркивает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

"В отличие от других постсоветских стран, переводы в Грузию во многом осуществляют граждане России, у которых в стране живут родители или другие родственники. Они будут вынуждены искать незаконные каналы перевода средств и переплачивать черным посредникам", – отметил директор "Золотой Короны" Иван Ситнов.

Не меньший переполох вызвала идея российский депутатов и на алкогольном рынке. Объявленное накануне намерение запретить импорт грузинского вина и воды уже поддержали "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и комитет Госдумы по международным отношениям.

В результате участникам алкогольного рынка угрожает потеря выручки от нераспроданных остатков и еще не ввезенного в страну вина с оплаченными акцизными марками.

"Если запрет продлится до конца года, с учетом выпадающих доходов речь пойдет о сотнях миллионов рублей", – резюмировал представитель одной из крупных розничных компаний.

"Коммерсант"

Ограничения против Грузии могут оказаться жестче, чем в случае с Украиной

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля в России вступил в силу запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Рейсы прекратили как российские, так и грузинские авиакомпании.

По последним подсчетам, из-за прекращения авиасообщения с Грузией российские авиакомпании потеряют около 3 миллиардов рублей.

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