Россия продаст весь бизнес "Vodafone Украина": что теперь будет

Российская телекоммуникационная компания МТС заключила соглашение о продаже всего своего бизнеса в Украине.

В частности, "Vodafone Украина" за 734 млн долларов выкупит OOO Telco Solutions and Investments – дочерняя компания азербайджанского оператора Bakcell, сообщает РБК.

"Сделка комплементарна обновленной стратегии МТС, которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке, генерирующем более 90% выручки группы, и развитие на основе базового телеком-бизнеса комплекса современных цифровых сервисов", – прокомментировал сделку президент МТС Алексей Корня.

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"С учетом незначительной доли украинского бизнеса в масштабе группы МТС сохранит привлекательный уровень дивидендных выплат в рамках принятой в начале года политики", – добавил он.

В частности, сделку МТС совершит через дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l., зарегистрированную в Люксембурге.

Азербайджанской компании отойдет зарегистрированная в Нидерландах Preludium BV, которая выступает единственным акционером "Vodafone Украина".

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE. У компании более 4 млн абонентов.

Сейчас "Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

"Vodafone Украина" за 734 млн долларов выкупит дочерняя компания азербайджанского оператора Bakcell

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября азербайджанский телеком-оператор Bakcell выразил желание выкупить второго по величине оператора мобильной связи в Украине "Vodafone".

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