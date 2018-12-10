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/Новости экономики

Названы крупнейшие торговцы оружием в мире: Россия попала в рейтинг

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Россия заняла второе место в мире в рейтинге по продажам оружия, заняв 9,5% рынка.

Весь мировой рынок оружия оценивается в 398,2 миллиарда долларов, свидетельствует исследование Стокгольмского международного института исследования проблем мира, передает "Дождь".

Лидером соответствующего рейтинга стали Соединенные Штаты, доля которых на мировом рынке продаж оружия составляет 57%. Третье место заняла Великобритания с 9% рынка. С 2002 года она занимала вторую строчку.

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При этом в ходе составлении рейтинга не учитывался Китай. В Стокгольмском международном институте исследования проблем мира отметили, что открытых данных о продажах оружия этой страной нет.

Названы крупнейшие торговцы оружием в мире: Россия попала в рейтинг

"Дождь"

В рейтинг крупнейших производителей оружия вошли десять российских компаний. Четыре из них за прошедший год нарастили продажи своей продукции.

"Это соответствует возросшим тратам России на закупки вооружений для модернизации армии", – резюмировал Симон Веземан, старший научный сотрудник программы института по военным расходам и вооружениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета Пентагона на оборонные нужды, предусматривающий выделение 250 миллионов долларов для Украины.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Опять обоз пездит Россия заняла 2 место.
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Не понял! А как же санкции против ВПК РФ?
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Он Алекс
Он Алекс
Michael Kuksov, ты ебн***тый пригожинский тролль ???
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Livesey David
Livesey David
А хде тут сверхдержава кукраина, опять про неё забылы, что ли?
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