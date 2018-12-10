Названы крупнейшие торговцы оружием в мире: Россия попала в рейтинг

Россия заняла второе место в мире в рейтинге по продажам оружия, заняв 9,5% рынка.

Весь мировой рынок оружия оценивается в 398,2 миллиарда долларов, свидетельствует исследование Стокгольмского международного института исследования проблем мира, передает "Дождь".

Лидером соответствующего рейтинга стали Соединенные Штаты, доля которых на мировом рынке продаж оружия составляет 57%. Третье место заняла Великобритания с 9% рынка. С 2002 года она занимала вторую строчку.

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При этом в ходе составлении рейтинга не учитывался Китай. В Стокгольмском международном институте исследования проблем мира отметили, что открытых данных о продажах оружия этой страной нет.

"Дождь"

В рейтинг крупнейших производителей оружия вошли десять российских компаний. Четыре из них за прошедший год нарастили продажи своей продукции.

"Это соответствует возросшим тратам России на закупки вооружений для модернизации армии", – резюмировал Симон Веземан, старший научный сотрудник программы института по военным расходам и вооружениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета Пентагона на оборонные нужды, предусматривающий выделение 250 миллионов долларов для Украины.

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