Россия оценила Крымский мост в "5 рублей": что произошло

Центральный банк Российской Федерации выпустил в обращение пятирублевую памятную монету к пятой годовщине аннексии Крыма.

Монета выполнена из недрагоценного металла и имеет форму круга диаметром 25 мм, говорится на сайте регулятора.

На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты имеет прерывистое рифление.

На оборотной стороне монеты – рельефное изображение Крымского моста, возведенного над Керченским проливом. Соответствующий инфраструктурный объект соединяет оккупированный полуостров с Россией.

Также на лицевой стороне монеты в центре в две строки расположено обозначение номинала – "5 рублей", ниже надпись: "Банк России", под ней дата – "2019", слева и справа – стилизованные ветви растения, в правой части – товарный знак монетного двора.

Монета выпущена тиражом в 2 миллиона штук.

Центральный банк Российской Федерации

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводится в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.

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