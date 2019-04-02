Россия обвинила Беларусь в нечестной торговле: Минск пошел на попятную

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России Сергей Данкверт заявил, что постоянно сталкивается с попытками ввоза на российскую территорию через Беларусь плодоовощной продукции с недостоверными сведениями о стране ее происхождения.

В связи с этим Минск прекратил сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала из других государств, и которая предназначалась для дальнейших поставок Москве, сообщает "Газета.ру".

"Указанная мера коснется исключительно той продукции, которая вошла в список ответных экономических мер РФ", – указали в Россельхознадзоре.

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Сертификация будет приостановлена временно – "до проведения инспекцией необходимых мероприятий по подтверждению страны происхождения продукции третьих стран". По мнению Беларуси, эти действия позволят пресечь поступление "санкционной" продукции, поставляемой в Россию.

Минск уже начал рассылать запросы в третьи страны с просьбой уточнить информацию об объемах производства и экспорта плодоовощной продукции.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Напомним: ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не против создания общей валюты с Россией, но это не должен быть ни российский, ни белорусский рубль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко также заявил, что белорусы не согласны объединяться с Россией, хотя у Москвы и нет намерений поглощать республику.

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