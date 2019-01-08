Россия обвалит рынок газа: что будет с тарифами в Украине 

РФ контролирует 40% европейского газового рынка и сбавлять обороты не собирается. Согласно исследованию Wood Mackenzie, это может привести к первому за 4 года снижению цен. В то же время в Украине стоимость голубого топлива будет расти.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Тысяча кубометров газа на европейских хабах в 2019-м будет продаваться по цене около $230-270 (6,1-7,2 тыс. грн), рассказывает аналитик сырьевых рынков Concorde Capital Дмитрий Хорошун. А это на 10-20% меньше, чем в декабре 2018-го.

Почему подешевеет газ:

относительно теплая зима в Европе (ниже спрос);

рост поставок LNG;

позиция России по отказу сокращения поставок.

Новости Украина резко сократила импорт газа в 2018 году

Дмитрий Хорошун прогнозирует: в Украине голубое топливо на открытом рынке может продаваться по цене $270-320 за тыс. куб.м (7,2-8,5 тыс. грн). Таким образом, в среднем цена в 2019-м может снизиться на 15%. Простые же украинцы подобное колебание на себе не почувствуют. До мая стоимость газа для населения останется фиксированной – 8,5 грн за куб. После мая, согласно постановлению Кабмина, цена увеличится примерно на 11%. При этом будет учитываться не та цена, которая будет актуальна на май, а средняя арифметическая стоимость голубого топлива по тарифу "Нафтогаза" с 1 июля по 30 сентября 2018 года.

Как писал OBOZREVATEL, с 1 ноября газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.