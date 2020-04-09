Россия готова участвовать в сделке ОПЕК по сокращению нефтедобычи в рамках своей доли.

Об этом заявил "Интерфаксу" официальный представитель Минэнерго РФ, не уточнив возможных объемов снижения.

РБК подсчитал, что Россия может снизить добычу примерно на 14% от уровня первого квартала. Таким образом снижение составит 1,6 млн баррелей в сутки.

Нефтяная война

В четверг, 9 апреля, участники сделки ОПЕК+ обсудят обсудят ее дальнейшую судьбу. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что для оздоровления рынка глобальную нефтедобычу надо сократить на 10 млн баррелей в сутки.

Примечательно, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты едва ли пойдут на сокращение добычи нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, именно Трамп анонсировал новые переговоры в формате ОПЕК+. После общения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом он объявил, что с рынка может уйти 10-15 млн баррелей.

Предполагалось, что встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля, но ее перенесли на 9 число. Одной из причин источники называли спор между Москвой и Эр-Риядом о виновнике начала ценовой войны. Они переложили ответственность друг на друга за падение цен на сырье более чем в два раза на фоне обвального падения спроса.

Однако нефтяной рынок настроен позитивно относительно будущих переговоров. Нефть марки Brent держится на уровне 33 долларов за баррель, что почти на 10 долларов выше, чем в первых сообщениях о сделке.

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