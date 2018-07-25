Сегодня – 10-летний юбилей начала окончательного и очень быстрого уничтожения Путиным российского фондового рынка. Ровно десять лет назад сегодня, 24 июля 2008 года, в прямом телевизионном эфире на тот момент т.н. "премьер-министр" Путин публично пригрозил "доктора к Зюзину послать и зачистить эту ситуацию". Я помню этот день, как будто бы он был вчера… Сейчас расскажу.

В этом месяце, июле, есть две знаменательные даты.

Первая – арест Платона Лебедева 15 лет назад, что явилось началом процесса разгрома и отъёма Юкоса и уничтожения 40 миллиардов долларов в его рыночной капитализации, по правам собственности принадлежавшей всем акционерам, включая всех российских и иностранных портфельных инвесторов. Факт торговли акциями Юкоса на иностранных биржах был легко проигнорирован теми, кто принимал решения и руководил процессом (Путин, Сечин и Ко.). Отголоски той жуткой истории были, есть и будут, вот уже – как мы знаем – не одно десятилетие. Конечно, срочный и вынужденный отъезд из России всемирно известного экономиста и публициста, а также легендарного основателя и ректора лучшего экономического ВУЗ-а страны – Российской Экономической Школы – Сергея Гуриева, в мае 2013 года, не напряг 86% населения России. Но тогда он точно напряг меня. И, как выяснилось вскоре, этот отъезд был прямым следствием, прямым отголоском той, на тот момент 10-летней давности, истории с Юкосом. Ведь Сергей Гуриев, по личному поручению на тот момент т.н. "президента" Медведева, дал известное экспертное заключение по поводу юкосовской истории, в рамках президентской комиссии, созданной Медведевым. "Времена другие", все течёт, все меняется. Оказалось, что подстава.

Вторая дата – это телевизионные публичные комментарии Владимира Путина ровно десять лет назад, обращённые к Игорю Зюзину, главному акционеру сталелитейной компании "Мечел", в которых т.н. "президент" бандит Путин пригрозил "доктора к Зюзину послать и зачистить эту ситуацию" (https://www.vesti.ru/doc.html?id=196607&cid=1). В течение трёх дней после этого акции "Мечела" рухнули на 60% (!) на Нью-Йоркской (!!) фондовой бирже (!!!), а весь российский рынок упал на 15% за те же дни, в судорогах коллапса, вызванного "системными рисками сохранности частной собственности в России". Все, от заинтересованных обывателей и до менеджеров инвестиционных фондов от Сингапура до Франкфурта, от Гонконга до Лондона, от Нью-Йорка до Бостона, задавали один и тот же вопрос: "Мечел – это следующий Юкос"? Но менеджеры фондов, обычно, сначала нажимают кнопки, а вопросы задают позже.

Так было и на этот раз. Конечно, новейшая история показала, что у "Мечела" было, мягко скажем, не совсем разумное внутреннее управление корпоративными финансами, и поэтому сталелитейная группа испытывала большие трудности, под грудой огромных долгов, но я уверен, что те комментарии про "доктора", в июле 2008 года, не прошли "даром" и аукаются и по сей день. Ведь тогда компания, на пороге крупнейшего мирового кризиса за последние полвека, получила... даже не удар в спину, а удар топором по голове, и из-за этого международные финансовые институты были не так "дружелюбны" по отношению к этому эмитенту долговых обязательств, из-за своих собственных оценок рисков, связанных с ним, включая факт и возможные последствия такого удара. "Не будем трогать, потому что токсично" – сказали себе банки, и это было началом агонии Мечела по перекредитованию, продолжающейся, в какой-то мере, и по сей день.

А через две недели после "доктора к Зюзину послать и зачистить эту ситуацию", 8 августа 2008 года, Россия напала на Грузию и расчленила её. На этом "фоне" российский фондовый рынок потерял ещё 15% и подошёл к коллапсу американского инвестиционного банка Lehman Brothers в середине сентября 2008 года на 30% ниже, чем мог бы быть. То есть до начала острой фазы глобального финансового и экономического кризиса, наступившей с коллапсом Lehman Brothers, лично Путин опустил российский рынок акций на 30%. Что было потом, все знают.

Долларовый индекс российского фондового рынка РТС был на значении 2500 пунктов в мае 2008 года. К середине сентября 2008, до коллапса Lehman Brothers, он был уже на 30% ниже. Ещё через несколько месяцев, в марте 2009 года – на 75% ниже. Сейчас значение индекса РТС – 1140 пунктов. За десять лет инвесторы в российские акции потеряли 54%.

А российские граждане потеряли всё государство.

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