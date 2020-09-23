Топ-темы:

"Слив" от финансовой разведки США обнаружил финансирование британского парламента из России

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Экономика
775
''Слив'' от финансовой разведки США обнаружил финансирование британского парламента из России

Среди документов финансовой разведки США, проливших свет на участие крупнейших банков в переводах "грязных" денег, обнаружилась фамилия мужа одного из крупнейших спонсоров Консервативной партии Великобритании. Он получал деньги от российского магната, который связан с Кремлем.

Речь идет о Владимире Чернухине, муже Любови Чернухиной. Об этом со ссылкой на Financial Times сообщил российский сайт "Инопресса".

"Он получил 6 млн фунтов стерлингов от компании, связанной с Сулейманом Керимовым, российским миллиардером и политиком, на которого США в 2018 году наложили санкции, ссылаясь на его связи с Кремлем", – говорится в материале.

Сайт отметил, что Чернухин занимал должность заместителя министра финансов России при Владимире Путине в период с 2000 по 2002 год. По данным издания, денежный перевод был совершен в 2016 году. При этом Керимов отрицает связи с Чернухиной, а чета Чернухиных публично отрицает, что получала от Керимова деньги.

Спонсировали Консервативную партию

Financial Times уточняет, что с 2012 года Чернухина пожертвовала 1,7 млн фунтов стерлингов Консервативной партии и попала в объективы фотокамер с премьер-министром Борисом Джонсоном, а также с двумя его предшественниками. В частности, она заплатила 160 тыс. фунтов стерлингов за участие в теннисном матче между Джонсоном и тогдашним премьер-министром Дэвидом Кэмероном.

Бизнесмен Керимов, у которого есть дипломатический паспорт, был назван Forbes в августе месяце самым богатым человеком России. Его состояние оценивается в $25 млрд. Он был членом верхней палаты российского парламента с 2008 года, а в 2018 году Минфин США наложил санкции на него как на должностное лицо правительства Российской Федерации.

Вершина айсберга

Внутри Консервативной партии, говорится в публикации, переживают о "российских деньгах в Вестминстере" и предполагают, что обнаружившаяся подпитка из России – лишь вершина айсберга.

"Пресс-секретарь Консервативной партии указал, что в Великобритании "есть люди российского происхождения, которые являются британскими гражданами и имеют демократическое право делать пожертвования политической партии. Многие были открытыми критиками Путина, и было бы совершенно неправильно и дискриминационно стричь всех под одну гребенку", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупные бизнесмены, чиновники и скандальные политики переводили миллиарды "грязных" долларов по всему миру, а крупные банки способствовали этому. Об этом говорится в документах одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями – FinCEN.

Документы финансовой разведки США, изобличающие участие крупнейших мировых банков в переводах "грязных" денег, являются достаточным основанием для начала расследования деятельности как банков, так и тех, кто отправлял средства. Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил адвокат Ростислав Кравец.

Великобритания
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook