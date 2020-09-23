''Слив'' от финансовой разведки США обнаружил финансирование британского парламента из России

Среди документов финансовой разведки США, проливших свет на участие крупнейших банков в переводах "грязных" денег, обнаружилась фамилия мужа одного из крупнейших спонсоров Консервативной партии Великобритании. Он получал деньги от российского магната, который связан с Кремлем.

Речь идет о Владимире Чернухине, муже Любови Чернухиной. Об этом со ссылкой на Financial Times сообщил российский сайт "Инопресса".

"Он получил 6 млн фунтов стерлингов от компании, связанной с Сулейманом Керимовым, российским миллиардером и политиком, на которого США в 2018 году наложили санкции, ссылаясь на его связи с Кремлем", – говорится в материале.

Сайт отметил, что Чернухин занимал должность заместителя министра финансов России при Владимире Путине в период с 2000 по 2002 год. По данным издания, денежный перевод был совершен в 2016 году. При этом Керимов отрицает связи с Чернухиной, а чета Чернухиных публично отрицает, что получала от Керимова деньги.

Спонсировали Консервативную партию

Financial Times уточняет, что с 2012 года Чернухина пожертвовала 1,7 млн фунтов стерлингов Консервативной партии и попала в объективы фотокамер с премьер-министром Борисом Джонсоном, а также с двумя его предшественниками. В частности, она заплатила 160 тыс. фунтов стерлингов за участие в теннисном матче между Джонсоном и тогдашним премьер-министром Дэвидом Кэмероном.

Бизнесмен Керимов, у которого есть дипломатический паспорт, был назван Forbes в августе месяце самым богатым человеком России. Его состояние оценивается в $25 млрд. Он был членом верхней палаты российского парламента с 2008 года, а в 2018 году Минфин США наложил санкции на него как на должностное лицо правительства Российской Федерации.

Вершина айсберга

Внутри Консервативной партии, говорится в публикации, переживают о "российских деньгах в Вестминстере" и предполагают, что обнаружившаяся подпитка из России – лишь вершина айсберга.

"Пресс-секретарь Консервативной партии указал, что в Великобритании "есть люди российского происхождения, которые являются британскими гражданами и имеют демократическое право делать пожертвования политической партии. Многие были открытыми критиками Путина, и было бы совершенно неправильно и дискриминационно стричь всех под одну гребенку", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупные бизнесмены, чиновники и скандальные политики переводили миллиарды "грязных" долларов по всему миру, а крупные банки способствовали этому. Об этом говорится в документах одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями – FinCEN.

Документы финансовой разведки США, изобличающие участие крупнейших мировых банков в переводах "грязных" денег, являются достаточным основанием для начала расследования деятельности как банков, так и тех, кто отправлял средства. Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил адвокат Ростислав Кравец.