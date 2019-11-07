Цены на нефть эталонных марок в четверг, 7 ноября, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 61,66 доллара за баррель, что на 2,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 1,5% – до 56,20 доллара за баррель.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals снизилась на 1,4% до 61,01 доллара за баррель.

Цена нефти Urals снизилась Maanimo

Стоимость сырья упала на данных о повышении запасов в Соединенных Штатах, передает "Интерфакс".

Кроме того, стало известно, что Организация стран – экспортеров нефти не будет настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи на заседании, которое пройдет в декабре.

По словам источников, в ОПЕК сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов организации лучше исполнять обязательства в рамках действующих договоренностей.

Цена российской нефти Urals снизилась на 1,4% до 61,01 доллара за баррель

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

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